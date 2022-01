Sinisa Mihajlovic, sobre el recuperado Gary Medel: “Quizás lo hago entrar 15 minutos ante Nápoli”

El técnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, anticipó en conferencia de prensa el duelo que tendrá su equipo mañana lunes ante Nápoli por la fecha 22 del Calcio.

En ese contexto, al exjugador se le consultó por el estado de salud de Gary Medel, que este domingo volvió a los entrenamientos en Italia tras contagiarse de covid-19.

“Yo estoy seguro que Gary Medel me pedirá jugar, pero también estoy seguro que no lo haré jugar. Cuando puedo no arriesgar a un jugador, no lo quiero arriesgar, porque yo sé lamentablemente que necesito arriesgar algún jugador en alguna posición. Pero cuando debo elegir poner a otro jugador para no arriesgar a otro, no quiero arriesgar“, enfatizó Sinisa Mihajlovic.

Sin embargo, durante su misma respuesta reconoció que el “Pitbull” tendría margen para volver a las canchas. “No quiero arriesgar el perder a un jugador por contagio, ya tengo defensores centrales. Quizás lo haga entrar, pero no desde el inicio. Quizás entre 15, 20 minutos“, puntualizó.

Sinisa Mihajlovic y la confianza en Gary Medel

El central chileno se ha ganado la confianza del técnico, al punto tal que ha disputado 19 de los 20 partidos en la temporada, por lo que fue considerado inmediatamente en la concentración del Bologna para el choque ante Nápoli.

Sin embargo, el contagio de covid-19 lo llevó a aislarse desde el 5 de enero, por lo que no juega un partido oficial desde el 22 de diciembre del año pasado cuando golearon 3-0 al Sassuolo.

Hasta ahora, se ubican en el puesto 13 del Calcio con 27 puntos y el desafío no será menor este lunes, pues recibirán al tercero del campeonato. El partido contra Nápoli se disputará en el estadio Renato Dall’Ara a contar de las 14:30 de Chile.