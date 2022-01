Jorge Segovia dio por cerrado el conflicto con la U: “Asumieron su responsabilidad, no nos negamos a que puedan alquilar Santa Laura”

Jorge Segovia, dueño de Unión Española, conversó con Los Tenores desde Estados Unidos, respecto al presente del cuadro hispano y aprovechó de aclarar un conflicto que data del 2019 con Universidad de Chile.

Por entonces, los hispanos se negaron a jugar la llave de Copa Chile ante los azules que definiría el cupo para Copa Libertadores 2020 y, por ello, las relaciones entre los clubes se tensionaron a tal punto que se le negó a la U la opción de arrendar el estadio Santa Laura.

Sin embargo, ahora Jorge Segovia dio por cerrado el conflicto ante el arribo de una nueva directiva, comandada por Michael Clark. “Ha llegado una nueva administración, con otras ideas y otras actitudes. Hemos conversado, asumieron su responsabilidad en lo que sucedió, se dieron las compensaciones y ahora inició una nueva etapa. No hay más que hablar al respecto”, planteó.

Por lo mismo, reconoció que Universidad de Chile puede llegar a usar el recinto de Independencia. “Cuando se subsanan los problemas con Universidad de Chile, no nos negamos a que nos puedan alquilar el estadio Santa Laura si llegamos al monto adecuado y que la prioridad la tenemos nosotros para usar el recinto. Universidad Católica también nos pidió usar el recinto y no se lo vamos a negar si llegamos a acuerdo”, explicó.

Jorge Segovia y las definiciones en Unión Española

Durante la conversación con Los Tenores, el dueño del cuadro hispano aclaró algunas cuestiones que rodearon a la última campaña, como la abrupta salida de Ronald Fuentes. “Tengo la mejor opinión de Ronald Fuentes, pero hay momentos en que los resultados no se dan de forma continuada y hay que tomar decisiones. Eso no minusvalora su calidad como entrenador, estoy seguro que le irá bien. No hay nada oculto detrás”, explicó junto con destacar al actual dueño de la dirección técnica del club.

“César Bravo es un muy buen técnico, conoce nuestro fútbol joven y ha sabido dar oportunidades, que se ha apreciado poco”, puntualizó el empresario. Durante la charla, planteó la situación en torno al cambio de arquero que tendría la tienda hispana.

“Luis Mejía debería llegar a Unión Española. Hay un acuerdo verbal, pero está a un 90% de llegar (…) A Diego Sánchez lo aprecio mucho. Son etapas del fútbol que concluyen, pero eso no disminuye nuestro afecto con él”, explicó el personero de 59 años.

Además, enfatizó que una de las figuras del club, Víctor Felipe Méndez, seguirá en Chile. “Méndez tiene contrato por dos o tres años más. Lo apreciamos mucho, hasta ahora sigue con nosotros. No hay ninguna propuesta concreta por él. Si existiera, se estudiaría. Nuestro deseo es que continúe con nosotros, pero no le vamos a negar alguna opción que le permita crecer profesionalmente”, cerró.