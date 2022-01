Diego Valencia no se achica ante una eventual partida de Fernando Zampedri: “Me siento capacitado para ser una opción en todo el frente del ataque”

El delantero de Universidad Católica, Diego Valencia, se refirió ante la opción que Fernando Zampedri pueda partir del cuadro cruzado ante el interés del Inter de Porto Alegre por el trasandino.

“No me gusta hablar de supuestos. Son cosas que todavía no pasan, pero me siento muy preparado para ser una alternativa en todo el frente del ataque. Zampedri es un jugador muy importante para nosotros, pero son supuestos y estamos contentos con su rendimiento. En lo personal, me siento capacitado para ser una opción”, explicó en conferencia de prensa.

Claro que no sólo Fernando Zampedri ha sonado en el mercado, sino también el propio Diego Valencia. Sin embargo, el atacante de 21 años se toma con mesura los sondeos.

“En estos momentos soy jugador de la UC, quiero tener mi mayor foco acá. Sé que si no es ahora, puede ser en otro mercado de fichajes. Uno tiene la ilusión de emigrar a mejores ligas. Me gustaría, pero es algo que ve mi representante y ahora estoy enfocado en prepararme de la mejor manera para la Supercopa“, comentó quien convirtió 15 tantos en la última temporada entre Torneo Nacional, Copa Libertadores y Copa Chile.

El optimismo de Diego Valencia para la temporada 2022 de Universidad Católica

En el contexto de la presentación de un acuerdo comercial de la UC con una marca de electrodomésticos, el “Pollo” valoró que el técnico Cristián Paulucci dejó atrás su contagio de covid-19 para participar de la pretemporada íntegramente.

“El regreso del profe Cristian estuvo muy bien. Teníamos contacto con él vía Zoom antes de los entrenamientos y tenerlo de manera presencial nos ayuda a seguir en intensidad y calidad de los entrenamientos“, comentó el delantero, que tiene claras las metas para las cuales trabajan en la UC.

“Nos estamos preparando de muy buena manera para la Supercopa. La pretemporada va bien, algunos días estamos entrenando doble. El objetivo es ser pentcampeón y pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores“, sentenció.