Erick Pulgar no salió de la banca en humillante goleada que sufrió Fiorentina ante Torino

Erick Pulgar no arrancó de la mejor forma el 2022, puesto que el chileno aún no puede sumar minutos en cancha y este lunes no salió de la banca en la goleada 4-0 que sufrió Fiorentina ante Torino por la fecha 21 de la Serie A.

La escuadra del volante nacional mostró su peor imagen jugando como visitante en el Stadio Olimpico Grande. Wilfried Singo (19′), Josip Brekalo (23′ y 31′) y Antonio Sanabria (58′) marcaron en el cuadro dueño de casa.

Con esta derrota ante el Torino, la Fiorentina se estancó en el octavo puesto de la tabla de posiciones con 32 puntos, a 17 unidades del puntero hasta el momento, Inter de Milán.

Erick Pulgar, con falta de minutos en la Serie A

El ex Universidad Católica y Deportes Antofagasta ha perdido terreno en el once titular de la “Fiore”. Desde agosto del 2021 que Pulgar no arranca un encuentro desde el primer minuto, sumado a las ausencias que ha tenido en las convocatorias por lesión.

El próximo desafío que tendrá la Fiorentina de Erick Pulgar será contra el Napoli por los octavos de final de la Copa de Italia, duelo pactado para el jueves 13 de enero.

Luego, el equipo del volante chileno se medirá por la Serie A frente al Genoa, el lunes 17 de enero a las 16:45 horas de Chile.