Michael Clark: “La U jamás volverá a descender”

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, conversó con La Tercera respecto al desarrollo del proyecto que lo tiene a él como mandamás de la U.

Con 44 años y asumido en 2021, en pleno decrecimiento del rendimiento del club, al punto tal de estar al borde del descenso, es optimista del futuro del club.

“Estamos implementando una completa profesionalización del club para consolidar en el tiempo un proyecto sólido en lo institucional, deportivo y económico”, sostuvo quien descartó haber pensado en salir del club si se concretaba la caída a la Primera B.

“La U jamás volverá a descender. Jamás habría renunciado (…) Espero conducir este cambio y renovación el tiempo que sea necesario para implementarlo y dejarlo consolidado”, explicó Michael Clark.

Michael Clarke y los dueños de la U

La duda está instalada hace meses en el mundo del fútbol y la situación escaló hasta la casa de estudios, pero el mandamás de Azul Azul dijo tener las cosas claras, considerando que es el Fondo Tactical Sport, donde él es dueño, posee el 63% de la sociedad anónima deportiva.

Al respecto, quiso despejar algunas dudas. “Fernando Felicevich no es dueño ni forma parte de la U. Ni él ni ningún otro representante. Tampoco pasa con los dirigentes de club, Victoriano Cerda no es parte de los inversionistas del club“, zanjó.

En ese contexto, descartó que la denuncia de Deportes Melipilla contra la U por dobles contratos implique la desafiliación del club. “No tengo ni medio temor. Lo que han hecho los dirigentes de Melipilla es un despropósito (…) Nuestros balances son públicos y se encuentran registrados en ellos. No traemos dineros no declarados”, planteó.

Además, se refirió a las últimas informaciones en torno a terrenos que Azul Azul tendría vistos en Cerrillos para la construcción del estadio propio. “Se ha conversado con la alcaldesa y hemos tenido una excelente recepción de parte de ella. Llevamos trabajando en el estadio más de seis meses, sin hacer ruido. No vamos a jugar con la ilusión de los hinchas” cerró.