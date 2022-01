Bologna informó que Gary Medel dio positivo por covid-19

En horas de este miércoles, el club italiano Bologna informó que Gary Medel y otros tres jugadores del plantel arrojaron positivo por covid-19 tras una ronda de exámenes.

Según detalló el cuadro “Rossoblu”, además del “Pitbull”, los futbolistas afectados son Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk y Emanuel Vignato.

“Bologna Fc 1909 anuncia que tras las pruebas realizadas se detectó la positividad al Covid-19 de los futbolistas Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk y Emanuel Vignato“, señalaron.

Además detallaron que los cuatro jugadores fueron puestos en aislamiento según las normas sanitarias. “Según el protocolo, se notificó a las autoridades sanitarias locales y los jugadores fueron puestos en aislamiento domiciliario“, indicaron.

Bologna FC 1909 can confirm that Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk and Emanuel Vignato have tested positive for COVID-19. As per the protocol, local health authorities were promptly notified and the players were placed into self-isolation at home.

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) January 5, 2022