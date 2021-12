¿Debut en la Premier? Aseguran que Arturo Vidal dejaría el Inter de Milán para partir al fútbol inglés

Con historia en la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania y La Liga de España, a Arturo Vidal solo le queda jugar en la Premier League de Inglaterra para poder decir que jugó en todas las ligas más importantes del mundo, y aquello podría no estar muy lejos.

Así lo aseguró este viernes una publicación de El Deportivo de La Tercera, quienes aseguraron que el volante del Inter de Milán podría estar viviendo sus últimos meses como jugador lombardo para emigrar al fútbol inglés.

Según el citado medio, Arturo Vidal no estaría nada contento con la constante suplencia a la que lo tiene relegado el entrenador de los neroazurros, Simone Inzaghi, por lo que habría comenzado a escuchas ofertas.

Y ahí, según cercanos al jugador, un viejo conocido se habría cruzado en el camino de Vidal: Antonio Conte.

“Su ex técnico en Inter, Antonio Conte, tomó contacto con el jugador para conocer su disponibilidad para llegar a Londres. Arturo (Vidal) siempre ha querido jugar en Inglaterra y la opción de llegar a Londres es algo que tampoco le desagrada”, comentaron los cercanos al volante de La Roja al citado medio.

El desencanto de Vidal con el Inter pasa, según dichas fuentes, porque: “Arturo está muy desilusionado con el poco espacio que ha tenido en el equipo. Creía que este era su año. Incluso, pensó que jugaba de titular en la Champions contra Real Madrid, pero eso no ocurrió. No ha logrado convencer a Inzaghi y eso lo ha frustrado mucho, tanto que lo más seguro es que no seguirá en el Inter”, dijeron cercanos al jugador.