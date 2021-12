Pablo Aránguiz y la permanencia de la U en Primera División: “Lo celebro más que un título”

El volante Pablo Aránguiz analizó en zona mixta todo lo ocurrido en Rancagua tras la infartante salvación de la U tras ganarle 3-2 a Unión La Calera.

“Son muchas emociones encontradas. Ganamos el partido más importante, le agradezco a la gente que siempre. Lo celebro más que un título, nunca me había tocado vivir esta situación en mi carrera“, aseguró el volante.

“La U no merece estar peleando estas cosas, sino todo lo contrario. Esperamos dejar este año de mierda atrás (…) Agradecido de la garra de mis compañeros” planteó Pablo Aránguiz, quien fue titular en la U para el último duelo del campeonato.

La autocrítica de Pablo Aránguiz en la U

El volante que tuvo paso por la Unión Española y el Dallas de la MLS antes de llegar a la Universidad de Chile reconoció las dificultades que ha vivido este año en el club.

“Estoy muy contento, pero hay que pensar en lo que viene. Me tocó un año difícil en lo personal: lesiones, no demostrar lo que la gente espera de mi. Espero mejorar el próximo año. Soy un jugador que no deja de ser importante para el equipo y queda para el autoanálisis”, expuso.

El punto más álgido fue cuando quedó al margen del equipo tras haber sido encarado por los hinchas en la invasión a la cancha de Rancagua tras la derrota ante Curicó Unido.

Sin embargo, el jugador de 24 años da vuelta a la página ante dicha situación. “Uno está expuesto a muchas críticas y debe aceptarlas, aunque hay maneras y maneras. Si llegan con violencia, no sé qué esperaban de mi. Me sentí respaldado por la hinchada, dejé atrás ese momento, con días de harta pesadilla para mí. Quedó atrás y estoy contento porque sacamos la tarea adelante”, cerró quien tiene contrato vigente con la U hasta fines de 2022.