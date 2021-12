Felipe Gutiérrez y el título de la UC: “Es consecuencia del torneo largo y no sólo de un momento”

Felipe Gutiérrez conversó con ADN Deportes en el estadio Sausalito tras consagrarse campeón con la UC del Torneo Nacional 2021.

” Es una felicidad tremenda. Fue un año raro, de altos y bajos, pero quedarse con la copa es muy positivo. Lo importante es seguir en la misma línea de lo que venia el club. Contento por eso”, apuntó quien también ganó el trofeo con los cruzados en 2010, cuando igualmente fueron “desde atrás” para quitarle el título a Colo Colo.

Además, marcó en la victoria sobre Everton, igual que en aquella última fecha hace 11 años atrás. “Estoy muy contento. Quería tener 10 a 15 minutos para jugar, el otro día me tocó 4 minutos y es difícil hacer algo importante en ese tiempo. Se me dio la posibilidad de jugar un poquito más y afortunadamente terminó en gol“, aseguró.

Felipe Gutiérrez y los méritos de la UC

Al momento de destacar el rendimiento colectivo, aseguró que el plantel mostró argumentos para ser campeón más allá de la derrota ante Colo Colo que, por entonces, los puso a 5 puntos del “Cacique”.

“Antes de Colo Colo ya veníamos de 6 o 7 partidos ganados. Es consecuencia de lo largo del torneo, que es de todo el año y no solo de un momento. Fuimos los mejores y quedó reflejado en el titulo. No creo que haya sido suerte sino consecuencia del trabajo”, planteó el campeón de América con Chile y que dejó atrás las críticas por las dolencias físicas con que se cuestionó su llegada al club.

“Es un año positivo pero no como esperaba, quería jugar más. Me tocó la posibilidad de estar disponible en la mayoría de los partidos y eso me deja muy contento“, quien valoró la gestión de Cristián Paulucci.

“Hubo una dedicación y se vio reflejado en los resultados“, sentenció el volante de 31 años.