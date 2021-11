Cristián Romero en la previa de la U ante Cobresal: “Quizá es el partido más importante en la historia del club”

Este sábado, desde las 18:00 horas, arrancará la penúltima fecha del Torneo Nacional, jornada donde Cobresal vs la U será uno de los partidos más atractivos de la jornada en paralelo.

Tanto mineros como azules deben sumar puntos en su lucha por no bajar a la Primera B y por ello es que en el Centro Deportivo Azul (CDA) llevan varios días seguidos para preparar el compromiso en El Salvador.

En la previa del viaje al norte, el entrenador de los azules, Cristián Romero, recibió a los medios de prensa en el CDA y adelantó el compromiso ante los mineros: “estoy muy consciente que gran parte del país está preocupado de la situación. Pero nosotros estamos ocupándonos de ello y quiero transmitir un mensaje de optimismo, porque estoy bastante confiado y sé que hicimos una gran semana de trabajo”, dijo.

“Siento que el mensaje le llega a los jugadores y hemos mejorado en lo defensivo, por que no nos generan ocasiones de gol. Nos falta lo otro, que se amplifica en este momento, pero hemos estado trabajando para tener más volumen ofensivo y sabemos que no es fácil… pero estoy confiado en que podemos jugar bien al fútbol”, agregó el ex jugador de los universitarios.

Cristián Romero insistió que “la única manera de zafar de esto es jugar bien al fútbol. Cuando quieres salir a presionar arriba y te descubre atrás, no sirve. Debemos tomar riesgos y precauciones, pero riesgo para desarrollar más volumen de ataque y crear oportunidades de gol”, dijo el adiestrador sobre el duelo entre la U y Cobresal.

Tan importante es el duelo de los azules en el norte, que Cristián Romero aseguró que: “tengo fe en que esto lo vamos a revertir con la idea que le estoy proponiendo a los jugadores. El partido no será fácil. Es trascendental, quizás es el más importante en los últimos años y quizás el más importante en la historia del club“, indicó.

“No se ha inventado ni existe que jugando mal, se gana un partido. Hay que jugar bien, llegar por diferentes variantes y es lo que hemos trabajado durante toda la semana”, cerró Cristián Romero