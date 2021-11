Stefano Magnasco en la previa del duelo ante Colo Colo: “Estoy solamente pensando en lo mejor para Unión Española”

El Torneo Nacional 2021 entró en su fase de definición con las últimas dos jornadas que se vienen en las próximas semanas, y en Unión Española jugarán un rol importante enfrentando a Colo Colo, equipo que está peleando el título contra la Universidad Católica.

En la previa del encuentro de este domingo entre albos e “hispanos”, Stefano Magnasco conversó con ADN Deportes y adelantó lo que será el duelo en el Estadio Monumental: “hemos tenido dos semanas de trabajo para este partido contra un rival de jerarquía, más en una definición así, es lo lindo de jugar estos partidos”, partió indicando.

Sobre la importancia del compromiso para los albos, Stefano Magnasco aseveró que: “sabemos que esta instancia para ellos es muy importante, pero para nosotros también pese a que no estemos peleando el título. Será un lindo partido, estamos jugando cosas importantes como equipos y a niveles individuales”, dijo.

Respecto a la posibilidad de “ayudar” a la UC derrotando a Colo Colo, el defensor fue claro: “no, yo estoy pensando en Unión Española porque es muy importante para nosotros, estoy solamente pensando en lo mejor para Unión, el resto será para otro análisis”, comentó.

En el cierre, hizo un repaso de su campaña en el 2021: “tuve un inicio de temporada difícil con La Serena, después di vuelta la página con Unión, me he sentido muy cómodo pese a la irregularidad que hemos tenido. Me siento importante dentro del equipo y siempre trato de aportar lo que más pueda”, finalizó el formado en Universidad Católica.