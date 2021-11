Representante de Leonardo Gil y la renovación en Colo Colo: “Hoy está muy difícil que siga”

Para pocos es una duda que Leo Gil es una de las figuras de Colo Colo en el presente semestre. El volante se ganó rápidamente un puesto en el equipo titular de Gustavo Quinteros, el cuál está peleando la corona del título contra la UC.

Sin embargo, las sonrisas respecto a Leo Gil se podrían acabar en Colo Colo. Esto luego de que el representante del mediocampista asegurara que es difícil que continúe en el Estadio Monumental.

“Hoy está muy difícil que siga. La prioridad del jugador es seguir y él está enfocado en estos dos partidos”, partió indicando Adrián Castellano en conversación con En Cancha.

Agregó que: “yo aún estoy en Chile, le planteé a la dirigencia que estaba la chance de que lo compren por un monto menor a la opción y no tuve respuesta“, complementó el representante del volante.

Incluso adelantó que: “mañana regreso a Buenos Aires y ya empezaré a escuchar otras ofertas“, cerró Adrián Castellano.

El Torneo Nacional 2021 está llegando a su final y a falta de dos fechas para conocer al nuevo monarca del fútbol chileno, los análisis que se hacen sobre el campeonato están a la orden del día, como por ejemplo saber quienes son los jugadores más valiosos.

Según los datos actualizados de hace algunas semanas por el sitio especialista Transfermarkt, Leonardo Gil es el jugador más valioso del Torneo Nacional con una cotización de US$ 2,30 millones de dólares, seguido por tres jugadores de la Universidad Católica.

Ignacio Saavedra (US$ 2,10 millones), Fernando Zampedri (US$ 1,80 millones) y Marcelino Núñez (US$ 1,60 millones) aparecen detrás del mediocampista de Colo Colo, y cerrando los primeros cinco puestos apareció Joaquín Montecinos (US$ 1,60 millones) del Audax Italiano.

Los casos de Núñez y Montecinos son los más llamativos. Según el portal, ambos jugadores vieron incrementados sus valores en las últimas semanas, esto en gran medida a su participación en la Selección Chilena de Fútbol.