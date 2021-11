Cristián Paulucci valoró el triunfo en el Clásico Universitario: “No se puede jugar bien todos los partidos, el rival también juega”

El técnico de Universidad Católica, Cristián Paulucci, analizó en conferencia de prensa el rendimiento de su plantel en el Clásico Universitario, donde se impusieron 1-0 en San Carlos de Apoquindo.

“No hay que sorprenderse cuando un rival a veces te domina alguna parte, el rival también juega. No es que vino cualquier equipo, es uno con muy buenos futbolistas. No hay que buscar tantas excusas: no estuvimos finos, no se puede jugar bien todos los partidos. No hay que malacostumbrarse, a veces se gana 1-0 y en otros por muchos goles“, explicó el entrenador cruzado ante el buen nivel que mostró la U en la primera mitad.

De todas formas, Cristián Paulucci destacó que no Universidad de Chile no fue capaz de aprovechar sus oportunidades en el Clásico Universitario. “En el momento que fuimos superados no nos hicieron daño en ningún momento y nosotros cuando empezamos a jugar si les hicimos daño, por la jerarquía de nuestros futbolistas”, destacó el DT de 48 años.

Cristián Paulucci y el “bajón” que condicionó el Clásico Universitario

El calor terminó por afectar a ambos equipos, pero para Cristián Paulucci el desgaste del primer tiempo le pasó la factura a los azules. “En el segundo tiempo ellos bajaron la intensidad. Era común o esperable que ellos bajaran. Empezamos a fluir un poco más, a ganar terreno para meternos en campo rival y ahí nos encontramos con el golazo de Fernando Zampedri. Quisimos ir por más y nos quedamos con una victoria merecida”, apuntó.

“Ellos estaban agresivos, están en un difícil momento y eso te da fuerza, te puede liquidar pero a ellos les dio fuerza y jugaron al límite (…) Cuando se quedaron con uno menos, se terminó el partido”, sentenció quien apenas ha perdido un duelo desde que llegó a reemplazar a Gustavo Poyet.

En plena lucha por el título, ahora como líder provisional del campeonato, no contará con cuatro jugadores para enfrentar su próximo desafío al estar convocados a la selección chilena. Sin embargo, no se complicó demasiado de cara al choque ante Deportes La Serena.

“Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol chileno, que está acostumbrado a ganar, que ha ganado títulos y eso te cierta tranquilidad. Por supuesto quienes no estarán son jugadores importantes, pero así como hemos ido sacándolo adelante, creo que también lo sacaremos adelante“, cerró Cristián Paulucci.