Germán Lanaro descartó polemizar con los árbitros: “No creo que haya una persecución contra la UC”

El defensor de Universidad Católica, Germán Lanaro, conversó en conferencia de prensa en torno al momento que vive la UC, encendido en la lucha por el campeonato.

Bajo ese contexto, el jugador argentino descartó problemas puntuales del arbitraje más allá de su expulsión ante Wanderers y la tarjeta amarilla que vio Fernando Zampedri vs O’Higgins.

“No queremos victimizarnos. No creo que haya una persecución y dudo que haya alguien que piense eso en el plantel. No queremos meternos en una rueda que no nos lleva a ningún lado”, apuntó Germán Lanaro, quien confía que la UC logre que le quiten la amarilla al goleador y pueda estar en el clásico universitario.

“El festejo de Zampedri lo hace siempre. Tenemos la tranquilidad de que se puede evitar esa amarilla, es importante contar con él. Cuando los equipos hacen lo que tienen que hacer, poco queda en el trabajo de los árbitros”, explicó el jugador de 35 años.

Germán Lanaro y lo que viene para Universidad Católica

Más allá de la polémica, el jugador cruzado explicó cómo viven una semana decisiva para sus pretensiones de ganar el tetracampeonato: el jueves recibirán a Deportes Antofagasta y el domingo harán lo mismo con Universidad de Chile.

“Sabíamos que teníamos que hacer la tarea con O’Higgins. Toca plantearse las cosas partido a partido, no podemos ni siquiera pensar en el clásico universitario sino en el partido versus Antofagasta. Hay que estar atentos y preparados”, apuntó el defensor, quien pondera la opción de ser momentáneos líderes el jueves en caso de ganar y por la reprogramación del duelo entre Colo Colo y Santiago Wanderers para el sábado.

“No lo veo como una presión para nosotros. Puede ser un gran punto de inflexión quedar como líderes, es un objetivo que nos planteamos. No sé cómo puede impactar en Colo Colo, pero es una gran oportunidad para agarrar la punta y ojalá no soltarla”,. cerró Germán Lanaro.