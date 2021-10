Guarello disparó contra Mosa: “Está muy dolido, pero el año pasado no dejó entrar el bus de Antofagasta para sacar una ventaja deportiva”

Juan Cristóbal Guarello habló este viernes en Los Tenores de la compleja situación que afecta a Colo Colo y el brote de covid, señalando enfáticamente que el hecho de jugar con juveniles y que decidieran no suspender el partido ante Audax Italiano desde la ANFP, es consecuencia de los actos de Blanco y Negro.

Al respecto, el Tenor Fundador comenzó diciendo que “cualquier modificación se tiene que hacer a través del Consejo de Presidentes y que se puede hacer por Zoom. Es el único que tiene la potestad, porque de verdad Milad no podía suspender el partido, porque después de lo que provocó Colo Colo el año pasado con Antofagasta, se decidió en Consejo de Presidentes, el 26 de marzo, que no esa decisión no era potestad solamente del presidente”.

En esa línea, Guarello disparó contra Aníbal Mosa, luego que se mostrara dolido tras la derrota que sufrió la patrulla juvenil del Cacique ante Audax en Rancagua.

“Mosa está muy dolido, pero el año pasado no dejó entrar el bus de Antofagasta al estadio para sacar una ventaja deportiva, por un dirigente contagiado, que pudo haber sido él, un dirigente contagiado cuando el resto de los jugadores estaba bien, y atrasaron los controles para que salieran sobre el partido y no se pudiera jugar. Y después Colo Colo le ganó ese partido a Antofagasta. Ese partido fue fundamental para salvar la categoría”, lanzó.

“Entonces, para que no se repitiera ese circo que armaron Marcelo Espina y Aníbal Mosa antes del partido con Antofagasta es que se hizo este protocolo el 26 de marzo. Malamente Mosa puede salir a hablar ahora”, agregó el Tenor.

Finalmente, Guarello cerró diciendo de manera tajante que “parte de las razones por las cuales Mosa ya no es presidente de Colo Colo, aunque sea accionista y siga en el directorio, es por este tipo de tonterías que hicieron el año pasado“.