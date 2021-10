Clemente Montes y su objetivo en la UC: “Trabajo para ganarme un puesto en el once titular”

Con 20 años Clemente Montes tuvo una de las irrupciones más explosivas en el último tiempo en el fútbol chileno demostrando calidad física y técnica, no solamente en el medio local sino que también en el ámbito internacional, lo que lo llevó además a ser considerado por Martin Lasarte para un par de convocatorias, incluida la Copa América.

Mucho se ha comentado sobre su ausencia en el último tiempo, durante el cual el delantero ha seguido trabajando con la idea de mejorar y conseguir un espacio en el 11 titular.

¿Por qué no has jugado en los últimos partidos en la UC?

“Esa respuesta no te la puedo dar yo, al final yo entreno pero no tomo las decisiones de quien va citado y quien no, al final depende del entrenador. Yo siempre he sido un tipo que entrena y entrena de buena manera, soy muy competitivo en ese sentido y si el entrenador ve que no estoy para los 18 citados, está bien y seguiré peleándola, seguiré entrenando, no voy a bajar los brazos por eso, aparte todavía soy joven y obviamente uno siempre quiere competir porque es donde uno gana experiencia y los jóvenes necesitamos empezar a ganar experiencia pero el momento en que me toque yo sé que estoy preparado así que muy tranquilo con eso y sigo compitiendo y entrenando como me gusta hacerlo”, partió diciendo Clemente Montes.

De todas formas sumó minutos en la sub 21, donde además fue capitán, ¿Cómo se sintió?

“Me sentí bien, pude destacar, marcar diferencia, de que soy un jugador de plantel. A mí lo que me sirve al final es competir, agarrar experiencia. Con tal de jugar y disfrutar yo soy feliz”, aseveró.

Montes sabe que tiene muchas cosas por mejorar que para eso trabaja todos los días con la idea de seguir creciendo como futbolista, incluso tiene calor que aspectos mejorar.

“El control y el pase, que los controles tienen que ser mejor hechos, más pegados al pie o mejor orientado porque si tú ves el fútbol europeo, los controles es en lo que menos se equivocan, el pase puede ser pero los controles son sumamente importante porque te dan un tiempo más. El remate hay que mejorarlo siempre, uno siempre quiere hacer goles, entonces se mejora y también está la parte táctica que uno también la mejora harto, como te digo yo todavía soy joven y tengo mucho para aprender y estoy muy abierto a lo que me dicen mis propios compañeros y entrenadores“, explicó Montes.

El 2021 ha sido un año muy intenso para el joven futbolista, donde pudo debutar en la Copa Libertadores y también compartió por más de un mes con la generación dorada en la Copa América de Brasil.

¿Qué recuerda de su debut en la Copa Libertadores?

“Fue un lindo momento el que viví, justo se me dieron las cosas, hay un trabajo detrás y se vio reflejado también, fue súper lindo que en el debut de Copa Libertadores hacer un gol y hacer un gran partido pero hay que mantener el foco en siempre seguir mejorando y ahora que soy más joven tengo que seguir aprendiendo y mejorando cosas“, argumentó Clemente Montes.

Lo compararon con Messi:

“Sí, pero eso hay que dejarlo un poco de lado, la trayectoria de Messi es muy distinta a la mía, él ya a los 18 o 17 años ya estaba debutando por el Barcelona y yo recién debuté a los 19 y estoy partiendo, somos de un nivel distinto y capacidad física y técnica distinta también, entonces no hay porque compararse, yo quiero hacer mi propio nombre y no ser guiado por otro“, dijo.

Sobre sus nominaciones en la selección, tiene palabras de agradecimiento para los jugadores más adultos, que lo recibieron muy bien en el plantel.

“Fue un lujo, cuando debuté no me esperaba que llegara a tener esto tan rápido, o sea yo creo en los procesos y bueno se me dio y muy feliz, muy contento de haber compartido con ellos, haber vivido, haber entrenado, saber cómo disfrutaban el día a día, muy grandes personas, al principio uno va como medio tímido, porque no sabes cómo te van a tratar pero al final son muy buenas personas, siempre a disposición de enseñarte y obviamente como que eso llama mucho la atención, son grandes personas y te desean siempre lo mejor“, aseveró.

“Fue una linda experiencia haber compartido con grandes jugadores pero uno va también a la selección a competir y me hubiera gustado también tener mi oportunidad de jugar y haber demostrado porque me llamaron“, agregó el formado en la UC.

Las redes sociales se han transformado en un tema en los últimos meses para los futbolistas y aún más para los más jóvenes que comenzaron a interactuar con los hinchas por su ausencia en la cancha.

“Obviamente hubo una explosión de seguidores cuando estuve en la selección, al principio costaba manejarlo, todos se vuelven locos cuando te llenan de seguidores, te empieza a hablar la gente y empiezas a hacerte más reconocido y todo pero ahora yo estoy súper tranquilo con eso, he tenido el apoyo de mi agencia en un trabajo multidisciplinario y ahora sigo enfocado en lo mío que es entrenar, ganarme un puesto, de competir, de ser citado el fin de semana y obviamente fue una alegría en su momento pero ahora ya no le doy tanta importancia, la gente me tiene cariño y me escribe cosas súper bonitas y se lo agradezco mucho, no les respondo porque no me gusta mucho, pero ellos igual saben que estoy muy agradecido por ello“, esgrimió.

Clemente Montes sobre su futuro

Lo decías hace un rato, tu idea es competir y así mejorar, ¿dejarías la UC para buscar este paso?

“Entreno en la Católica desde los 9 años, un club que lo quiero mucho, le debo harto por todo lo que me enseñaron, todo lo que me enseñaron también a crecer y no soltaría la camiseta tan fácil, me jugaría un puesto y estoy seguro que lo puedo lograr, pero si no hay una posición clara desde el club, no descartaría salir para sumar minutos. Mi idea es competir“, sostuvo.

¿Y sobre tus objetivos en la UC?

“A corto plazo obviamente ganarme un puesto en el once titular de Católica, lograr hartas cosas con ellos, dejar el nombre del club en lo más alto y bueno a un futuro llegar a Europa que es lo que todos queremos y ganar grandes competencias“, dijo.

¿Y en la selección?

“A futuro yo me veo convocado en la selección. Tengo muchas ganas, fue una gran experiencia pero quedé con esa espina clavada de querer competir y poder demostrar de lo que estoy hecho“, finalizó el canterano de la UC.