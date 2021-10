El Salvador confirmó amistoso ante la Selección Chilena para diciembre de 2021

Según reportes de prensa desde El Salvador durante este sábado, anunciaron que se confirmó un duelo amistoso contra la Selección Chilena de Martín Lasarte.

El compromiso se disputará 11 de diciembre en el estadio Banc of California, algo que confirmaron desde el país centroamericano.

“Todo está ya planificado, no quiero entrar en detalles en el tema del contrato, si ya está firmado o no y sobre otras cosas alrededor de ello, lo cierto es que estamos trabajando por ahora en el tema de los precios, ya los estadios están listos tanto el BBVA en Houston para el juego ante Venezuela y el Banc of California de Los Ángeles para el juego ante Chile del 11 de diciembre, no hay más estadios que esos”, dijo Eduardo Beltramini de la Promotora AGM.

De esta forma, Lasarte tendrá una gran oportunidad para probar jugadores del medio local tras la triple fecha clasificatoria.

Como no se trata de una fecha FIFA, posiblemente la Roja no contará con ningún seleccionado de Europa.