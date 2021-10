Javier Castrilli visitó a Santiago Wanderers para aclarar denuncia de malas prácticas en el arbitraje chileno

Javier Castrilli, jefe de la Comisión Arbitral del fútbol chileno, fue hasta Valparaíso para visitar al elenco de Santiago Wanderers en el marco de las denuncias que realizó el presidente del cuadro “caturro”, Reinaldo Sánchez, en contra del referato nacional.

El pasado jueves 7 de octubre, el mandamás de “El Decano” no se guardó nada y aseguró que hay malas prácticas entorno al arbitraje chileno. “Me cuesta asumir que pasan estas cosas en el fútbol. Lo único que puedo decir es que ofrecieron cosas incorrectas, no quiero meterme en honduras”, fueron las palabras de Sánchez.

Es por esto que el el jefe de la Comisión Arbitral llegó a la región porteña para aclarar la situación. “Javier Castrilli, se reunió con la dirigencia del club, en dependencias de nuestro complejo deportivo, en donde se tomó conocimiento de los hechos dados a conocer esta semana por nuestro presidente, Don Reinaldo Sánchez”, señalaron los “caturros” en un comunicado.

“Se expusieron todos los detalles a la máxima autoridad arbitral del fútbol nacional, descartándose la participación en estos hechos tanto del directorio de la ANFP, como de la misma Comisión Arbitral, o cualquier otro personero de la asociación y del club, en una situación que será investigada por los organismos correspondientes”, agregó “El Decano”.

Además, la instancia fue aprovechada para que Javier Castrilli liderara una presentación de las polémicas jugadas en contra de Santiago Wanderers durante los últimos encuentros por el Torneo Nacional 2021.

“Se aprovechó la cita para exponer una presentación en video, en donde se analizaron varias jugadas y cobros dudosos sufridos por el club durante el desarrollo del presente campeonato, con el objeto de ilustrar las razones tras el malestar que ha generado esta desagradable situación”, concluyó el club porteño.