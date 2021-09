Guarello tras la dura derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo: “La U entró condicionada a la cancha”

Universidad de Chile no pudo cortar la mala racha ante Colo Colo y cayó por 3-1 en el Superclásico del fútbol chileno disputado en Rancagua. Tras el encuentro, Juan Cristóbal Guarello analizó la derrota de la U y criticó la forma en que el equipo de Esteban Valencia salió a la cancha.

“Los goles condicionan, pero la U entró condicionada a la cancha. Entró insegura, asustada, con un medio campo que era un pasadizo y marcando mal”, señaló el periodista de ADN Deportes.

El comentarista indicó que el cuadro universitario no fue capaz de pararse de igual a igual contra el “Cacique”, pese a que “Colo Colo debe haber hecho uno de sus partidos malos del campeonato, no jugó bien y Gustavo Quinteros no estaba conforme”.

Juan Cristóbal Guarello agregó que “Colo Colo se instaló en el sector de la U en los primeros cuatro minutos. Colo Colo no salió a morder, hizo su planteamiento normal y encontró muchas facilidades, le salió todo sin jugar bien”.

En cuanto al bajo desempeño del zaguero azul Ramón Arias, quien cometió un autogol, Guarelló sostuvo que “una cosa es la voluntad del jugador y otra cosa es saber si está para jugar, y Arias no estaba para jugar. Estuvo muy impreciso, lento y la U lo pagó caro”.

“Prácticamente la U queda fuera de la carrera por el título. Le tiene que remontar diez puntos a Colo Colo”, complementó.

“En general la U hizo un muy mal partido. Si ya once contra once le costaba mucho a la U, con un hombre menos no tenía cómo”, concluyó.