Rodrigo Goldberg relató lo doloroso que fue su salida de Azul Azul: “No quería ver los partidos de la U”

Tras más de tres meses desde su salida de Azul Azul, Rodrigo Goldberg volvió a recordar lo duro que fue para él su adiós a Universidad de Chile, en donde dejó de ser el director deportivo del club el pasado 2 de junio.

“No pensé que mi salida me pegara tan fuerte en lo anímico. Me dolió mucho. Al principio no quería ver los partidos de la U, tampoco ver noticias. El desgaste fue demasiado”, señaló el exjugador a LUN.

Además, el “Polaco” expresó su molestia por cómo se terminó su vínculo con la dirigencia. “En algún momento pensé que nos podíamos quedar. O, al menos, podríamos hacer el cambio de mando como corresponde para informar a los nuevos dueños cómo estaba el club, los proyectos que estaban en carpeta y para ver las cosas que hicimos. Yo no soy de llevarme las cosas o borrarlas. Eso es ser mala clase”, comentó.

También fue autocrítico al momento de reconocer los errores cometidos como director deportivo, entre ellos, el contratar a Rafael Dudamel como DT de los azules. “Ahí nos equivocamos rotundamente y lo admito. Después que declaró cosas en contra nuestra, Sergio no le habló más. Además, el equipo no jugaba bien”, sostuvo el exfutbolista.

Por otro lado, el “Polaco” destacó el acierto que tuvieron al fichar a Joaquín Larrivey. “No nos equivocamos. Larry es un tipo ciento por ciento profesional. Nunca se lesiona, entrena bien y se cuida. Además, lleva una gran cantidad de goles”, agregó.

Finalmente, sobre la esperada renovación del delantero argentino en la U, Rodrigo Goldberg añadió que “desconozco ahora cómo son las negociaciones. Si me preguntas como hincha, a Larrivey deberían renovarle el contrato. El tipo se lo ha ganado con creces”.