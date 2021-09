Hugo González tras los dichos de Emiliano Vecchio sobre que “jugó para atrás” ante Unión: “Casi le pusieron las palabras en la boca”

“Por el amor que yo tengo a Unión Española y porque era el rival nuestro (la UC), no le iba hacer ningún gol (…) Los córners los lancé un poquito pasados”, estas palabras de Emiliano Vecchio a Sports Center Argentina de ESPN dejaron la grande en Chile, ya que el exmediocampista de Colo Colo confesó a viva voz que “jugó para atrás” ante los de Colonia para que los cruzados no levantaran la Copa ese año.

Lo del actual volante de Rosario Central salpicó a todo el plantel colocolino de aquella época, en especial al DT que tenía el Cacique en aquel entonces, el interno Hugo González.

En conversación con Red Gol, González detalló que pasó por su cabeza tras enterarse sobre lo que dijo Vecchio en el país trasandino.

“Es un tema de él. Aquí no hay otro tema de fondo en lo que habla él. Y no lo dijo tan así, lo dijo en tono medio jocoso. Él quería que ganar Unión, parece. Pero ahí nadie se dio cuenta. Quién va a estar de acuerdo con jugar para atrás“, comenzó diciendo el estratego.

En esa línea, añadió que “yo estaba en interinato y soy formado y criado en Colo Colo. A mí me da lo mismo, yo quiero que el equipo gane. Obviamente los que me conocen, saben cómo soy y que quiero ganar hasta cuando estoy equivocado. Pero una situación como dijo Emiliano, que se haga cargo él de las palabras que dijo, porque enloda a todos los que estábamos ahí en ese momento”

“Yo creo que va a haber una réplica de él, en ese sentido. Él va a dar a conocer que no lo dijo en ese tono. Si casi le pusieron las palabras en la boca: ‘Ah, entonces los córners iban un poco pasados'”, agregó.

Finalmente, González cerró diciendo: “Lo que quería Vecchio era otra cosa: que ganara Unión. Pero de ahí a tirar para la cola, no. No hubiese jugado. Se hubiese salido o se habría hecho el lesionado, o algo por el estilo. Pero yo creo en las personas, sé que son profesionales y no dudo que si hubiese tenido la posibilidad de hacer un gol, lo hubiera hecho igual. No va por ahí el tema”.