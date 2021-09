Marcelo Moreno Martins tras ser el máximo artillero en las Clasificatorias: “No me puedo poner al nivel de Vidal o de Messi”

El delantero de la selección boliviana, Marcelo Moreno Martins, sorprendió con potentes declaraciones que entregó a la Radio Colonia de Argentina, hablando de su gran momento en Bolivia, se comparó con Arturo Vidal y también reveló por qué no llegó a Colo Colo.

“Sé que mi sueño es muy difícil, pero peleo porque sea real, que es ir al mundial con la Selección de Bolivia“, comenzó diciendo el ariete.

Tras ello, Martins añadió que “estoy de acuerdo cuando me dicen que soy el mejor jugador de la historia de Bolivia, si me lo dicen, por qué lo voy a negar. No es un logro que quiero valorizar, yo hago mi fútbol y mi trabajo para poder ayudar a mi selección“.

Luego fue el turno donde se comparó con grandes jugadores de las selecciones sudamericanas, entre ellos, un chileno. “Es algo increíble que esté como goleador de las eliminatorias. No me pongo al nivel de Messi, Neymar, Suárez, Vidal. Estar en ese lugar es algo increíble. Yo lo comparto con mis compañeros que me crean las jugadas y tienes que estar fino para concretarlas“, recalcó.

Finalmente aseguró que le gustaría ser jugar de Boca y reveló por qué rechazó a Colo Colo: “En Cruzeiro se robaron todo, por eso está así. Están investigando a los dirigentes anteriores. Los que estamos aquí estamos tratando de levantar a este club de corazón, que es copero, es grande y que no se merece estar en esta situación“, cerró.