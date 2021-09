Leonel Sánchez y sus ganas de que un sector del Estadio Nacional lleve su nombre: “Lo merezco por la obra que hice”

Leonel Sánchez, histórico delantero que brilló con la Universidad de Chile y con la Selección chilena en el Mundial del 62′, confesó uno de sus grandes anhelos: que un sector del Estadio Nacional lleve su nombre.

En diálogo con TNT Sports, el mítico jugador nacional reveló que “estaría encantado de que el sector donde se ubica la gente de la U lleve mi nombre. Ahí, cuando la gente vaya al estadio y vea el letrero galería o tribuna Leonel Sánchez, entonces los hinchas de la U van a querer estar ahí. Creo que lo merezco por la obra que hice”.

Los sueños de “El Gran Leonel” no quedaron ahí, puesto que el legendario atacante del inolvidable “Ballet Azul” volvió a mencionar sus ganas de que la U pueda tener su propio estadio y que este recinto deportivo tenga su nombre.

“Eso ya me lo dijeron una vez hace mucho tiempo. Me prometieron eso. Ahora hay que esperar que la U tenga estadio, así como el Santa Laura o el de la Católica. Quizás no tan grande como en Nacional”, indicó el exfutbolista que ya tiene 85 años.

“Tener un estadio con mi nombre me gustaría”, concluyó Leonel Sánchez quien, así como todos los hinchas azules, sueña con que el “Romántico Viajero” tenga su propio reducto deportivo de una vez por todas y deje el Estadio Nacional.