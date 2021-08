Cónclave de goleadores: Joaquín Larrivey visitó a Leonel Sánchez quien superó un complejo estado de salud

Una emotiva jornada se vivió durante la tarde de este miércoles, ya que un encuentro de la historia escrita en azul se realizó en este miércoles entre Joaquín Larrivey y Leonel Sánchez.

Y es que Sergio Vargas junto al goleador azul, y del Torneo Nacional, visitaron al ídolo universitario en su hogar, semanas después del complejo momento en su salud, que tuvo que sortear el ex mundialista del ’62 y que mantuvo preocupado a toda la familia del fútbol chileno.

La reunión tenía un motivo potente: el ex atacante de Universidad de Chile en la época gloriosa del Balllet Azul, quería conocer a Joaquín Larrivey, ya que no había tenido la dicha de entablar un diálogo con el “Bati”, hecho que finalmente se produjo hoy y que el ex portero ayudó para sostener un grato momento.

Historias, anécdotas y espacio para la emoción fueron las protagonistas de ese instante que de seguro, tanto Joaquín Larrivey como Leonel Sánchez, atesorarán de ahora en más.

Vale mencionar, que Leonel Sánchez se encuentra bien en su estado de salud y no ha tenido recaídas producto de la neumonía que le afectó hace algún tiempo y lo obligó a permanecer internado por unos días.

Mira la imagen