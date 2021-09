Colo Colo sumó a delantero venezolano minutos antes que cerrara el libro de pases del fútbol chileno

Finalmente Colo Colo fichó a su anhelado delantero. No fue ni Marcelo Moreno Martins ni el argentino Facundo Ferreyra, si no que los albos incorporaron al delantero venezolano Christian Santos, cuando solo quedaban minutos para que cerrara el libro de pases en el fútbol chileno.

El ariete llanero no es precisamente un centrodelantero, si no que juega por los costados y casi no habla español, ya que se crió en Alemania y ha estado durante toda su carrera en Europa.

Santos es de la cantera del Arminia Bielefeld y realizó su primera aparición con la selección venezolana el 27 de marzo de 2015 en un partido amistoso frente a Jamaica disputado en el Montego Montego Bay, donde convirtió 5 tantos en 30 minutos.

Uno de sus pasos más importante lo dio en el Deportivo Alavés de España, donde debutó en la primera rueda de la temporada ante el Atlético de Madrid y marcó su primer gol por la fecha 11 del campeonato ante el Club Atlético Osasuna de penal.

Su último club antes de fichar por el Cacique fue el VfL Osnabrück, de la segunda división de Alemania.

Cabe consignar que no hay claridad si fue pedido expresamente por Gustavo Quinteros, aunque lo cierto es que desde hoy será el nuevo “9” que tanto había esperado el Cacique.