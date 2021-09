Prensa brasileña aseguró que Colo Colo busca repatriar a Ángelo Araos y que ya hay oferta formal

Luego de obtener la Copa Chile 2021, el primer título de Gustavo Quinteros al mando de Colo Colo, desde el cuadro albo siguen trabajando en los refuerzos de cara a lo que resta del Torneo Nacional 2021, y entre los nombres está el de Ángelo Araos.

Según detalló la periodista brasileña Luiza Oliveira, el Corinthians ya recibió una oferta formal por parte del “Cacique”. “Préstamo de un año con opción a compra. El club estaba interesado en la transacción, pero quiere negociar el valor”, aseguró la reportera del medio Band TV.

Además, Oliveira indicó que en Colo Colo ya tienen pensado qué número podría usar Ángelo Araos si se lograr concretar su fichaje. “Le guardaron la camiseta 10, quieren convertirlo en el jugador principal del equipo para regresar a la selección nacional. El entrenador Quinteros quiere hablar con el deportista para presentar el proyecto”, puntualizó la periodista brasileña.

Cabe destacar que el mediocampista chileno dejó a la Universidad de Chile en el 2018 para dar el salto a Corinthians y así jugar en el competitivo Brasileirao, sin embargo, el volante nunca pudo consolidarse como pieza titular en el cuadro del “Timao”.

Incluso, en el 2019 el jugador nacional partió a préstamo al club Ponte Proeta para que sumara más minutos en la Segunda División de Brasil.

En esta presente temporada, el formado en Deportes Antofagasta ha jugado diez partidos con su escuadra por el torneo local, ha sido titular en dos ocasiones y no registra goles ni asistencias.

La última vez que Araos vio acción en cancha fue el pasado 1 de agosto en la derrota de Corinthians por 3-1 ante el Flamengo, encuentro en donde el chileno ingresó en el minuto 56′.

