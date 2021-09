Pablo Solari tras ganar la Copa Chile con Colo Colo: “Somos el mejor equipo de Chile y lo vamos a seguir demostrando en el torneo”

Colo Colo alcanzó la 13a Copa Chile en su historia luego de derrotar a Everton en la final por 2-0 con gran actuación de los juveniles, puesto que Joan Cruz y Pablo Solari se inscribieron en el marcador, dándole la victoria a los albos.

Fue precisamente el “Pibe” Solari quien se refirió al título obtenido ante los “Ruleteros“, señalando que Colo Colo es el mejor equipo de Chile y buscarán ratificarlo en el Campeonato Nacional. “Este título es para mi familia y para la gente, que me da un cariño enorme. Somos el mejor equipo de Chile y lo vamos a seguir demostrando en el torneo, tenemos lo que ninguno tiene, jugamos como ninguno juega, somos merecidos campeones“, señaló para TNT Sports.

Asimismo, valoró la confianza que le ha dado Gustavo Quinteros y que lo ha llevado a ser una de las figuras del equipo en los últimos partidos. “Gracias a esa confianza pude estar tranquilo y hacer mi juego“, indicó.

Por otro lado, Pablo Solari no ocultó su emoción al recordar a su familia, de la cual lleva separado un tiempo, dedicándoles a estos el título alcanzado. “Me emociona, tengo lejos a mi familia, recién los llamé y no pude aguantar, estas lágrimas son por ellos, porque los extraño mucho”, manifestó.

“Colo Colo me cambió la vida. Le agradezco a todos los que confiaron en mí, dirigentes, mi familia, porque a veces no salían las cosas, pero yo creo que la perseverancia es la que me llevó adonde estoy“, cerró el atacante albo.