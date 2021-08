Otro golpe de los “Blues”: desde España llega el nuevo fichaje del Chelsea para esta temporada

En el último día antes de que se cierre el mercado de fichajes europeo, el Chelsea no quiso quedarse atrás en comparación con sus rivales directos del Viejo Continente y logró un acuerdo para reforzarse con el español Saúl Ñíguez.

Según indicó el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado, los actuales campeones de Europa llegaron a un acuerdo con el Atlético de Madrid para que el destacado volante llegue a Stamford Bridge en calidad de préstamo por un monto de cinco millones de euros.

En las próximas horas, Saúl arribará a Londres para realizarse los exámenes médicos correspondientes y firmar el contrato oficial que lo unirá al Chelsea para esta temporada 2021-2022 de Premier League.

De esta manera, el talentoso mediocampista se despide del Atlético de Madrid después de siete años defendiendo los colores del cuadro “Colchonero”, y se suma además al delantero Romelu Lukaku como los dos grandes rostros nuevos de los “Blues” para pelear la liga inglesa y revalidar el título en la Champions League.

Con su arribo al Chelsea, Saúl vivirá su primera aventura jugando fuera de su país natal, en donde debutó profesionalmente con el Atlético de Madrid en la temporada 2011-12.

Además, el volante español de 26 años vestirá la tercera camiseta de su carrera tras defender los colores del conjunto “Colchonero” (2011-2021) y del Rayo Vallecano (2013-2014).

Cabe destacar que el mercado de fichajes del fútbol en Europa cierra este martes 31 de agosto.

