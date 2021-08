“Es un gigante”: Prensa italiana se rindió ante Gary Medel en empate del Bologna por la Serie A

Durante la jornada de este sábado en el fútbol italiano, el chileno Gary Medel fue titular y jugó los 90 minutos en el encuentro entre el Bologna como visitante frente al Atalanta por la fecha 2 de la Serie A, duelo que terminó igualado 0-0.

El “Pitbull” fue pieza clave en la zaga del conjunto “Rossoblù” y le respondió de buena manera a su entrenador Siniša Mihajlović.

La actuación del central de la Selección chilena fue tan destacada que la propia prensa italiana se rindió ante el defensor nacional tras el cotejo.

El prestigioso diario “La Gazzetta dello Sport” evaluó a cada uno de los jugadores y le entregó una elevada nota 7.5 al zaguero chileno. Incluso, el medio citado señaló que Medel “es un gigante”.

Buen presente de Gary Medel de cara a las Clasificatorias

Pese a los rumores sobre una salida de Gary Medel del Bologna para esta presente temporada, el “Pitbull” se mantuvo en el elenco italiano para la Serie A 2021-2022.

En las dos primeras fechas del fútbol italiano, el exdefensa de la Universidad Católica ha sido titular en ambos encuentros y ha disputado los 90 minutos correspondientes.

De esta manera, Medel llega en un gran presente en el Calcio de cara a la triple fecha de Clasificatorias rumbo al Mundial 2022, las cuales arrancarán el próximo 2 de septiembre.

Cabe destacar que el jugador nacional confirmó que sí irá a jugar por Chile en estos duelos clasificatorios. “Yo sí voy, si me dicen que no, voy igual nomás y era. No hay trance si es que no”, aseguró de manera categórica el central del Bologna una transmisión en su canal de Twitch.