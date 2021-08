Periodistas brasileños aseguraron que Joaquín Larrivey será ofrecido como posible refuerzo de Sao Paulo

Sus 14 goles en el torneo, y los 37 que lleva con la camiseta de la Universidad de Chile lo tienen en la mira. Joaquín Larrivey es una de las grandes figuras del Torneo Nacional 2021 en nuestro país, y las grúas para llevárselo de Chile se mueven con rapidez.

Tal es así que en Brasil aseguraron que el delantero argentino podría emigrar a uno de los poderosos de la Serie A brasileña: Sao Paulo.

Según el periodista Caio Felix (@OCaioFelix), aseguró que Walter Montillo, agente de Larrivey, podría ofrecer al goleador al fútbol brasileño, específicamente al Sao Paulo.

🇦🇷 | O ex-cruzeirense Walter Montillo, hoje empresário de atletas, afirmou que vai oferecer ao São Paulo nos próximos dias um de seus clientes, o centroavante argentino Joaquín Larrivey, atualmente na Universidad de Chile. pic.twitter.com/U4teWLGe9h — Caio Felix (@OCaioFelix) August 25, 2021

“Walter Montillo, ex Cruzeiro, ahora gerente de deportistas, en los próximos días ofrecerá al Sao Paulo a uno de sus clientes, el centrodelantero argentino Joaquín Larrivey, actualmente en la Universidad de Chile”, comentó en su cuenta de Twitter.

Versión que fue ratificada por Jorge Nicola de Yahoo Esportes: “el centro atacante argentino Joaquín Larrivey, artillero del Campeonato Chileno, será ofrecido esta semana”, indicó el profesional.

Pese a las versiones de prensa brasileña, lo cierto es que el ariete ha repetido en innumerables ocasiones su deseo de seguir en Chile vistiendo los colores del cuadro laico “tengo la ilusión tanto yo como mi familia de seguir un tiempo más acá, estoy trabajando para que eso suceda, pero queda en manos de los dirigentes”, comentó en ADN Deportes hace algunos días.

“Tengo claro que voy a seguir jugando porque me siento en un muy buen momento, tengo años de carrera por delante. Obviamente la gente no lo sabe, pero hace 10 años no me pierdo ni un entrenamiento, la balanza mía la tengo clarísima. Si no se da la renovación con la U seguramente se darán otras oportunidades. Mi prioridad es quedarme“, complementó el goleador del Torneo Nacional 2021.