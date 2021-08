Arturo Vidal ilusionó a los hinchas de Colo Colo sobre un pronto regreso: “Me estoy preparando para eso”

El mediocampista chileno Arturo Vidal concedió una extensa entrevista con TNT Sports durante este miércoles, donde habló absolutamente de todo, entre otras cosas, de su actualidad en el Inter, la Roja, las Clasificatorias, Lionel Messi y Alexis Sánchez.

Al respecto, comenzó hablando de su actual momento en el elenco lombardo: “Tenía muchas ganas de vestir nuevamente la camiseta del Inter. El año pasado tuve muchos problemas, así que este año trataré de hacer las cosas bien y ayudar al equipo a que podamos hacerlo mucho mejor. Yo trato siempre de ayudar al equipo y demostrar todo el tiempo que he estado en Europa (…) Espero que sea un año espectacular. Con el Inter si nos preparamos bien podemos estar ahí en la pelea. Tenemos grandes objetivos con el equipo. A veces me va a tocar de titular, a veces en la banca, pero quiero ser un aporte cuando me toque jugar”.

¿Un sueño ganar la Champions League?

-Estuve en los mejores equipos del mundo y siempre estuve muy cerca. El PSG se reforzó muy bien con Messi, pero en el fútbol nunca se sabe y cualquier cosa puede pasar.

¿Qué te pareció la salida de Messi del Barcelona?

-Me pareció extraño, pero no estuve ahí, así que no me corresponde hablar de ese tema.

¿Qué te parece la fecha triple que se le viene a la Roja?

-Estoy muy feliz de haber sido nominado y serán tres partidos muy difíciles, estos tres partidos serán a muerte y nos toco justamente con tres de las selecciones candidatas en ir al Mundial. Todos tenemos la ilusión de volver a jugar un Mundial y llevar a nuestro país a lo más alto.

¿Ausencia de Alexis Sánchez en la nómina?

-Era complicado que estuviera en las Eliminatorias. Se esforzó mucho para estar en la Copa América y le terminó pasando la cuenta. Lo mejor que le puede pasar es quedarse recuperándose acá y volver cuando esté bien. Al cien por ciento es un aporte increíble, pero ahora no se encuentra en condiciones.

¿Decisión de Inglaterra de no permitir la ida de los seleccionados internaciones?

-No me parece la postura que tomaron. Ojalá todos los jugadores que juegan en Inglaterra puedan salir y defender a sus selecciones. Es una postura radical y yo siempre quiero que estén los mejores, es la única forma de crecer, madurar y sumar más en tu carrera. Lo importante es que todos los futbolistas chilenos podamos estar para defender de la mejor forma a la Selección.

¿Citación de Robbie Robinson?

-Vi que lo citaron. La verdad es que me sorprendió, pero el DT es el que decide. Lo quiero felicitar y si es un aporte para el equipo, bienvenido sea. Ojalá pueda tener muchas citaciones más.

¿Iván Morales?

-Me alegro mucho por él. Es un chico que se ha ganado su nominación y está jugando bastante bien. Si él se cree el cuento y se prepara, puede ser un aporte importante en la selección.

¿Nivel del fútbol chileno?

-Tiene que mejorar mucho, muchísimo, por eso no estamos compitiendo en la Copa Libertadores y en la Sudamericana.

¿Regreso a Colo Colo?

-Me estoy preparando para eso y quiero hacerlo cuando esté en un buen nivel, no llegar y retirarme. Quiero volver de la mejor forma.

¿Martín Lasarte al mando de la Roja?

-Veo un entrenador que está muy motivado, contento y que está tratando de sacarle el mayor provecho al equipo.

¿Copa América?

-Nos volvimos a encontrar como equipo y demostramos que tenemos mucho aún que dar. Peleamos de tú a tú con grandes equipo y siento que esta selección puede seguir dando mucho por harto tiempo. Tenemos mucha ilusión y grandes posibilidades de ir a Qatar.

¿La vuelta del público?

-Ha sido bastante complicado jugar con público. Quiero que la gente haga sentir cada vez que nos acerquemos al arco de Brasil. La gente es lo más importante en el fútbol y será muy bonito volver a encontrarnos en una cancha.

¿Posible partida del Inter?

-No sé por qué la prensa insistió tanto en que me iba a ir si yo siempre supe que me iba a quedar. Siempre estuve tranquilo y me estoy preparando de la mejor forma para dar lo mejor por el equipo.

¿Cómo te llevas con los compañeros en el Inter?

-Siempre estoy presente, con alegría y me llevo muy bien con mis compañeros. Y con Alexis es lindo estar con él, nos conocemos de chicos y ha sido bonito estar en el mismo equipo. Hemos estado con problemas debido a las lesiones, pero ojalá que este año podamos compartir más y dar juntos lo mejor por el Inter.

¿Cómo está de ánimo Alexis por su lesión?

-Se le siente un poco triste, pero es porque todos sabemos que le encanta jugar fútbol. Pero él también se queda en el Inter durante esta temporada.

¿Rencuentro con Reinaldo Rueda en Colombia?

-Él nos ayudó mucho en tiempo muy difíciles que pasó la selección. Yo le tengo mucho cariño a él, ya que siempre fue un caballero con nosotros, al igual que su cuerpo técnico.