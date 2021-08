Marcelino Núñez tras su doblete ante Everton en San Carlos: “Es diferente sentir el aliento y anotar con la alegría de la gente”

El mediocampista de Universidad Católica, Marcelino Núñez, habló con las cámaras de TNT Sports tras ser la gran figura de la cancha en el duelo ante Everton, duelo donde anotó un doblete de gran factura.

Al respecto, el volante comenzó diciendo que “estos goles sirvieron para el equipo, para llevarnos un buen triunfo y para la gente“.

En esa línea, añadió que “es muy diferente jugar con público, sentir el aliento y anotar con la alegría de la gente. Eso te da un plus para seguir luchando cada pelota. A cada rato cantan y te motiva mucho más.

¿Nómina de la Selección Chilena? “Si no me toca, me esforzaré en llegar nuevamente a la Selección y tener la oportunidad como la tuve en la Copa América”, sostuvo.

Finalmente, Núñez se lamentó por perderse el próximo partido de la UC por acumulación de tarjetas amarillas. “Lamentablemente me voy a perder el siguiente partido. Fue una jugada desafortunada”, cerró.