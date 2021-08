Claudio Bravo descartó que la inactividad en el Real Betis pueda afectar su nivel en la Roja

Claudio Bravo arrancó como suplente la temporada en el Real Betis, lo que encendió las alarmas en torno a su rendimiento en la triple fecha clasificatoria de septiembre.

Los desafíos del próximo mes ante Brasil de local y luego contra Colombia y Ecuador de visitante generan temor. Más aún considerando que su último partido oficial fue el 2 de julio, cuando la Roja quedó eliminada en los cuartos de final en Copa América.

Sin embargo, Claudio Bravo salió al paso de las especulaciones ante el hecho de ser hoy suplente del portugués Rui Silva en el Real Betis.

“Algo que llevo haciendo toda la vida no se olvida y menos en dos meses. Investiguen cómo llegué a la Copa América Centenario y la Confederaciones”, cuestionó el portero nacional a través de su cuenta de Twitter.

Algo que llevo haciendo toda la vida no se olvida y menos en dos meses. Como son un medio de prensa supongo que serios, investiguen cómo llegue a la copa America centenario y a la confederaciones? Me envían las respuestas por favor 🙏🏻 y como me fue en ambos torneos? pic.twitter.com/5hvHw3tksL

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 15, 2021