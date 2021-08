Maxi Falcón anticipó el duelo con Cristian Palacios: “Si le tengo que pegar alguna patada, lo haré”

El duelo de mañana entre Unión Española y Colo Colo asoma como de los más atractivos de la fecha 16 del Torneo Nacional 2021. En cancha, será el duelo de dos duros: Cristian Palacios contra Maximiliano Falcón.

Ambos uruguayos, han forjado una buena relación durante su estadía en Chile. El “Peluca”, eso sí, dejó en claro que en la cancha de Santa Laura la cosa es algo distinta.

“Es un gran jugador, pero mañana será una linda competencia. Tenemos una buena relación, lo admiro como jugador. Es muy peligroso, tendremos que estar arriba de él. Si le tengo que pegar alguna patada, lo haré”, aseguró entre risas Maxi Falcón.

El encuentro en Independencia marcará otra particularidad para el defensa de Colo Colo: será su primer partido con público en tribunas desde su llegada al fútbol chileno.

“Es algo muy importante, aunque sea de visita. Es esa mística que le faltaba al fútbol, los jugadores lo necesitábamos. De local va a ser algo hermoso, estoy con ansias esperando que llegue ese día“, explicó.

Maxi Falcón espera aprovechar su oportunidad en Colo Colo

El defensor uruguayo perdió terreno en el cuadro albo con la llegada de Emiliano Amor. Sin embargo, la lesión de Matías Zaldivia le permitirá volver a la titularidad.

“Tengo un compromiso con el club. El tiempo que esté quiero ganar todo lo que juegue. Si soy titular o no es otra cosa, el DT ve características diferentes y él elige. Si no se puede sumar dentro de la cancha, hay que hacerlo fuera. Los campeonatos los ganamos todos juntos. Estoy preparado para lo que me pidan”, señaló Maximiliano Falcón.

En la conferencia de prensa, aprovechó de aclarar todo lo ocurrido con el interés de Peñarol por él semanas atrás.

“Hubo sondeos. Hablaron conmigo, pero ya pasó. Gustavo (Quinteros) y Daniel (Morón) dijeron que era importante para el plantel, querían que me quedara y en eso estoy enfocado”, cerró el jugador de 24 años.