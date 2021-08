“Es imposible”: Presidente de Ferro descartó cualquier posibilidad de que Brian Fernández llegue a Colo Colo

La apertura del mercado de pases en el fútbol chileno está a la vuelta de la esquina y en Colo Colo buscan un 9 con urgencia. Tras la baja de Marcelo Moreno Martins, en Macul quieren otro centro delantero.

Ahí, el nombre de Brian Fernández volvió a aparecer en el entorno albo, pero más que nada entre los hinchas del “cacique”. El delantero argentino se volvió a postular como refuerzo del “cacique” hace algunas horas.

“Siempre veo los partidos y estoy pendiente del club. Más de la mitad del pase es mía y la otra parte es de Colón. Si llega una oferta, quiero escucharla“, dijo Fernández en conversación con AS Chile.

Sin embargo, al otro lado de la cordillera y en su propio club lo frenaron en seco: “es imposible que Brian Fernández vaya a Colo Colo. Es de Colón, no es nuestro y tiene contrato. Está a préstamo hasta fin de año”, inició Daniel Pandolfi, presidente de Ferro Carril Oeste, de la Primera Nacional de Argentina, en conversación con En Cancha.

“La única opción que tenía era irse el 1 de julio y ya pasó, el contrato está vigente hasta el 31 de diciembre. No podemos darlo a préstamo y Colón tampoco, es imposible”, complementó el mandamás del cuadro trasandino.

Brian Fernández insiste en fichar por Colo Colo: "Tengo el celular prendido por cualquier llamado" https://t.co/E80xmZ2fgF pic.twitter.com/WBTdtoQU4A — Radio ADN (@adnradiochile) August 13, 2021

En la conversación con AS Chile, Brian Fernández aseguró que en el 2018 estuvo cerca de recalar en Macul: “me llamó Agustín Orión, pero yo tenía que esperar hasta diciembre. Eran seis meses más”, partió diciendo.

“Me preguntó si tenía ganas de ir. Le dije ‘claro, ¿Cómo no voy a querer ir, Agustín?’. Estuve cerca, pero no se dio. Llegó una oferta desde México (Necaxa) y tomé esa decisión porque me convencía. Sentía que debía dar un paso más”, complementó el trasandino.

Es más, Fernández incluso adelantó cómo sería defender la camiseta de Colo Colo en un Superclásico ante la U: “ese partido es como un River-Boca de Argentina. Sería hermoso jugarlo en algún momento y me gustaría anotarle goles a la U“, aseveró.

“Ya me tocó enfrentarla y le marqué un doblete (6-1). Aunque también le hice a Colo Colo en el Monumental. Tuve la confianza de marcar en todos los partidos. Ojalá me puedan llamar porque yo estoy dispuesto y quiero seguir mi racha en Chile. Tengo el celular prendido por cualquier llamado“, agregó el ariete.