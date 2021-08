Ángelo Henríquez fue presentado en Fortaleza: “jugando bien acá, puedo tener opciones para volver a la selección”

Llegó hace varias semanas, pero recién este miércoles fue presentado oficialmente. Ángelo Henríquez fue ratificado como nuevo delantero del Fortaleza Esporte Clube de Brasil, después de cumplir una semana habilitado para defender la camiseta del “Tricolor do Pici”.

En ello, el exdelantero de la Universidad de Chile conversó con AS Chile y tuvo palabra para su desafío en Brasil: “vengo a Fortaleza con la esperanza de aprender en un fútbol nuevo, saber que vengo a una liga fuerte y creo que jugando bien acá, puedo tener opciones para volver a la selección“, dijo.

“Siempre he dicho que si uno, como jugador, se mantiene jugando bien en su equipo, puede ser considerado en la selección. Creo que estoy en una liga fuerte y si lo hago bien acá, puedo tener opciones de ir a la selección“, complementó Henríquez.

Hoje foi a vez de Ângelo Henriquez ser apresentado oficialmente. 🦁 📸 Leonardo Moreira/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/MpDnlwbLRF — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) August 11, 2021

Respecto a su salida de la Universidad de Chile, Ángelo Henríquez aseveró que: “obviamente salí un poco afectado por el tiempo que llevaba en el club, las amistades que había creado, porque era mi casa”, esgrimió.

“Me pillaron en un momento emotivo, donde ya me había despedido de mis compañeros y justo me agarraron para la entrevista después de eso, cuando estaba un poco más emocionado, pero afectado, no mucho”, aseguró sobre su salida del CDA.

Por otra parte, en conferencia de prensa, Ángelo Henríquez le dijo a los medios brasileños que: “cuando un jugador cambia de país, de liga, es normal que tenga dificultades para encajar los primeros días. Sé que no será fácil, pero sé que puedo, confío en mi y en mis condiciones, pienso que puedo encajar”, sostuvo.

“Soy un jugador que tiene mucha movilidad, me gusta buscar los espacios, intentar jugar siempre para el frente, ser profundo y estar cerca del área para poder anotar. Esa es mi impresión de cómo juego”, finalizó.