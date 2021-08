Presidente de la ANFP propuso árbitros brasileños para el Campeonato Nacional

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, sorprendió al informar que se está considerando la posibilidad de que árbitros brasileños dirijan partidos del Campeonato Nacional.

La iniciativa llega tras las cuestionadas actuaciones de los jueces en los últimos encuentros del campeonato, sumado a la demora demora que significa el uso del VAR.

Pero esta situación no es algo nuevo, ya que son varios años en los que el referato nacional ha estado envuelto en polémicas, razón por la que se busca mejorar la calidad.

Según señaló Milad a La Tercera, “hay que mejorar los procedimientos y hay que capacitar en el extranjero. Iniciamos una interacción con Brasil. Ya fueron a Brasil y ellos van a venir”.

“Hablamos con la comisión arbitral de Brasil, donde tuvimos una buena acogida con este aspecto de intercambiar árbitros como experiencias y aprendizaje”, agregó.

Si bien el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional reconoció que esta es una medida considerada “extrema”, asegura que es necesaria.

Reacciones

Aunque la mayoría vio con optimismo la medida presentada por la ANFP, los clubes y el consejo presentaron opiniones diversas ante la llegada de árbitros brasileños, consultados por el citado medio.

Raúl Delgado, presidente de Unión San Felipe, declaró que le “sorprendió que jueces brasileños vengan a dirigir en Chile”, señalando que es algo poco habitual.

Sin embargo, Delgado destacó el hecho de que vayan árbitros a capacitarse al extranjero, “es algo positivo y que está dentro de lo correcto” detalló.

En tanto, el excandidato a la presidencia de la ANFP y timonel de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, demostró su descontento ante la idea de Milad.

“No me parece una buena idea. Me hubiese gustado que se nos comentara cuáles son los objetivos, qué es lo que se quiere lograr y por qué se considera que los árbitros brasileños tienen mejor nivel que el nuestro”, declaró Antillo.

Por contraparte, la máxima autoridad de Deportes Iquique, Césare Rossi, presentó su apoyo a la decisión. “Me parece una buena medida, en el sentido de que el arbitraje se comience a nivelar hacia arriba”, declaró.

Ahora solo queda esperar para la palabra final de la ANFP respecto a esta iniciativa que podría traer a los partidos del torneo local árbitros brasileños como el reconocido Wilton Sampaio.