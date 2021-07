Gustavo Poyet y el respiro en la UC tras ganar en el Torneo Nacional: “Necesitaba que los jugadores se sintieran cómodos”

Universidad Católica dio vuelta la página tras la eliminación en Copa Libertadores y lo hizo festejando un importante triunfo en casa ante O’Higgins por la fecha 12 del Torneo Nacional 2021. Esta victoria mejoró los ánimos en el plantel y le dio un respiro al entrenador de los “Cruzados”, Gustavo Poyet.

“Yo necesitaba que los jugadores se sintieran cómodos, protagonistas, que pudieran disfrutar del fútbol”, señaló el técnico de la “UC” este miércoles en conferencia de prensa.

“Poco a poco, sobre todo jugando de semana a semana, nos va a permitir ir afinando cosas para que el equipo pase a ser más sólido, que se defina, que se pueda mantener y que las combinaciones y el entendimiento sean mucho más fáciles”, explicó el DT uruguayo.

En cuanto a los refuerzos del cuadro precordillerano para la segunda rueda del campeonato, Gustavo Poyet fue sincero sobre la realidad en la que está la dirigencia.

“Es normal que en club grande como Católica, cuando se acerca un periodo de pases, hay muchas conversaciones pero no hay nada todavía, me imagino que habrá rumores como en todos lados pero no hay nada”, añadió el estratega charrúa.

“Estamos conversando con el “Tati” y con el club, siempre hemos estado dialogando para ver distintas posibilidades, pero de momento ni para salir ni para entrar, eso se verá más cerca de las fechas donde se abra el periodo de pases”, concluyó.