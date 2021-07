Osvaldo González se irá de Universidad de Chile a fin de año

Con el duelo ante Provincial Curicó Unido, Osvaldo González cumplió 300 partidos defendiendo la camiseta de Universidad de Chile.

Llegó para el Torneo de Clausura 2008 proveniente desde la Universidad de Concepción y rápidamente se ganó el reconocimiento del hincha.

Poniéndose la número 5 en la espalda, “Rocky” debutó en un amistoso frente a Colo Colo donde incluso se dio maña de anotar en su estreno de azul, camiseta que lo acompañó durante todo el semestre.

En conversación con el sitio oficial del club, se mostró feliz por cumplir esta marca y trajo a la memoria cómo fue su llegada a los universitarios, donde recordó el compartir camarín con Marcelo Salas y que su gol más importante fue el anotado a Vasco Da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2011, certamen en que Universidad de Chile se coronó campeón.

La estadía de Osvaldo González en la U será hasta diciembre

“Rocky” habló sobre su futuro, debido al término de su contrato a fin de temporada. En diálogo con Radio Azul Chile, el defensor confirmó el más probable alejamiento del club una vez cumplido su vínculo en la U.

“Es casi un hecho que me vaya, lo más probable es que me vaya a Concepción. No se si me retire o siga jugando, lo voy a ver terminado el campeonato”, aseguró el zaguero.

Aunque lo habían dado por ido en febrero, se quedó y es pieza clave de la defensa azul, haciendo una buena dupla junto al uruguayo, Ramón “Cachila” Arias. En el mismo portal, catalogó al charrúa como un “jugadorazo”.