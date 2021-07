OPINIÓN | Roja Femenina: Nada que perdonar, sólo agradecer

Dolió el pitazo final y el gol de Tanaka fue un balde de agua fría. Me sigue dando vueltas ese cabezazo de Francisca Lara que pica en la línea, pero después cuando la toma la arquera de Japón estoy casi segura que había entrado completa la pelota.

No sé qué palabras usar para describir lo que siento: es una mezcla de impotencia, cansancio, rabia, pero mayoritariamente orgullo.

La Roja Femenina no ganó ningún partido en los Juegos Olímpicos y solamente hizo un gol que fue de penal de Karen Araya. Ni siquiera pudimos empatar, estuvimos cerca de no ser por el maldito travesaño ante Canadá. Con estos datos resultadistas, aun así, no estoy ni cerca de catalogarlo como un fracaso. De hecho, por eso tengo tantos sentimientos encontrados.

Porque nos enfrentamos contra Gran Bretaña, que tiene a Lucy Bronze, la actual premio The Best en sus filas.

A Canadá, que viene de obtener el bronce en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016.

Y jugamos contra las dueñas de casa que fueron campeonas del mundo en 2011; que consiguieron la medalla de plata en Londres 2012. Y que con la Sub 17 y sub 20 también ganaron los mundiales de sus categorías.

Aún así, estuvimos cerca de avanzar de fase.

No hay nada que reprochar a la selección femenina

Al terminar el partido veía la tristeza en el rostro de las jugadoras y me golpeó fuerte ver a Carla Guerrero llorando y pidiendo disculpas a su familia. No Jefa, no le debes nada a nadie, todas se entregaron por completo.

Ninguna caminó en la cancha, se desdoblaron en labores defensivas para poder frenar a las monstruos que tenían al frente. Siempre mojaron la camiseta.

El rival de la Roja Femenina en los Juegos Olímpicos no eran las británicas, ni las canadienses ni las japonesas. Es la injusticia. En este partido comenzamos siendo goleadas por mucho, pero con cada hazaña que hacen se equipara más la cancha.

Comenzó la lucha el equipo nacional del 91 que lideraba Ada Cruz. En el camino han quedado muchísimas futbolistas que han puesto su granito de arena y ahora ustedes dejaron un punto de partida para las próximas generaciones. Le dieron visibilidad a un escudo que nunca se debió haber olvidado. Ahora la siguiente meta es convencer a los clubes en mejorar el nivel del torneo local y conseguir la profesionalización de las ramas femeninas.

Las lecciones de Tokio 2020

Es tan fácil sentarse frente a la televisión y criticar, exigir medallas y resultados, pero lo que realmente hay que valorar en este momento de la historia del fútbol femenino chileno es que hay una puerta que no se va a cerrar nunca más. Las próximas generaciones, sobre todo las niñas, crecerán con referentes y tendrán sueños que ya no son imposibles.

A veces las pioneras no llegan tan lejos como quisieran, porque les toca el trabajo duro de crear un camino, donde nadie imaginó uno y pavimentarlo para que los que vienen después lleguen más lejos aún.

El próximo desafío comenzará con la Copa América 2022, que no tenemos idea dónde se juega, ahí parte todo de nuevo. Yo no sé si las jóvenes seleccionadas que cantaron el himno en la versión de ese certamen que se desarrolló en La Serena en 2018 se imaginarían lo lejos que llegaría la Roja Femenina. Gracias a todas por la entrega y por el legado.