Eduardo Vargas: “Tengo la ilusión de ir a otra Copa América y quedar en la historia como máximo goleador del torneo”

Eduardo Vargas quiere hacer historia. El bigoleador de Copa América el 2015 y 2016 está entre los máximos anotadores del campeonato (está a tres de la marca) y quiere llegar a la cima. Para ello, confesó que desea jugar otro campeonato de selecciones.

En conversación con LUN, el delantero de la Roja aseguró que: “tengo la ilusión de ir a otra Copa América y quedar en la historia como máximo goleador del torneo. No es fácil, aunque algunos piensan que es llegar y pasarse a los argentinos, brasileños, uruguayos y hacer goles”, partió diciendo.

Respecto a las críticas que ha recibido en el último tiempo, Vargas fue tajante: “me molestan mucho. Leer y escuchar que falta un 9 en la Selección y que estoy viejo, claro que me molesta. Siempre he dado el ciento por ciento cuando juego, tanto en los clubes como en la Selección. Pero no me achaco. Hay personas que apoyan y me dicen que no pesque a los chaqueteros”, esgrimió.

“Yo me siento un jugador de Selección. Cuando uno hace goles, andan todos vueltos locos, y me alegro que así sea porque a uno le da satisfacción que nuestro país gane”, complementó Eduardo Vargas.

La Copa América de Chile

Respecto a la participación del equipo de todos en Brasil 2021, Vargas no tuvo dos miradas: “pucha, lo dimos todo. Y hablo de todos, del cuerpo técnico y de los jugadores. Contra Brasil tuvimos chances y no supimos concretar. Yo me sentí super bien. Estaba contento en la Selección”, aseguró.

La clasificación a Qatar 2022

Otro de los temas que tocó Eduardo Vargas fue la posibilidad de ir a otro Mundial de fútbol: “está complicado. El empate ante Bolivia nos complicó, pero queda mucho camino por recorrer. Creo que tenemos chance. Tenemos la confianza de que podemos llegar. Sabemos que para varios será la última oportunidad de estar en un Mundial y por eso tenemos el deseo de llegar”

¿Eduardo Vargas a la U?

Al finalizar la conversación, el delantero del Atlético Mineiro confirmó que su deseo es volver algún día a la Universidad de Chile: “claro que me gustaría. La gente sabe que quiero volver a jugar algún día en la U. Eso lo veremos con el tiempo. Por eso que cambié mi forma de alimentarme y mi entrenamiento, para ser un aporte si me toca volver a la U”, cerró el ariete.