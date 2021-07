AUDIO | José María Buljubasich: “Cuando las estadísticas no nos favorecen hay que asumirlas y no dramatizar demasiado”

El gerente deportivo de Universidad Católica, José María Buljubasich, analizó con “Los Tenores” la eliminación de Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Libertadores.

“La bronca está porque creo que en el partido de ida jugamos bien y al no poder convertirlas y ellos ganar condicionó el partido de vuelta. Hemos dado un pasito más respecto de otros años“, arrancó diciendo “Tati”.

El directivo cruzado asumió también la falta de gol que ha mostrado el equipo, que de hecho ya suma cinco partidos seguidos sin convertir.

“Si uno no convierte goles porque no genera ocasiones es un problema doble. Cuando uno ve que hay ocasiones que no se generan, da cierta tranquilidad. Si uno ve los partidos con Everton y Colo Colo uno se preocupa. Si uno ve el partido con Palmeiras, se queda más tranquilo. Cuando las estadísticas no nos favorecen hay que asumirlas y no dramatizar demasiado. Para pasar llaves en Copa Libertadores hay que hacer goles“, sentenció el ex portero.

Buljubasich también puso atenuantes en torno al rendimiento que ha tenido Universidad Católica al mando de Gustavo Poyet.

“Ha habido algo de irregularidad en este sistema. Hay cosas lógicas que uno puede entender y otras que no. Tenemos que hacer un análisis que sí creemos que este año hemos tenido muchas situaciones extradeportivas, como las lesiones y el covid-19″, planteó el directivo cruzado.

De hecho, han sido 12 los futbolistas de Universidad Católica que han tenido problemas musculares en la temporada. “Es difícil hacer evaluaciones cuando llevamos muchos partidos entre 2020 y 2021. Somos el equipo que más partidos ha jugado en el año, con lesiones traumáticas que fuerzan a otras. No todas las lesiones en el mismo músculo (…) Nos preocupa, pero tampoco es un drama. Son cosas que pasan. Es una situación especial y se analiza como si fueran períodos normales”, zanjó Buljubasich.

Los problemas que debe resolver José María Buljubasich en Universidad Católica

José María Buljubasich conversó con Los Tenores en plena cuarentena preventiva que tiene Universidad Católica en un hotel en Santiago tras llegar desde Brasil.

Las mayores restricciones sanitarias en Chile le impidieron a los cruzados tener autorización a quedar fuera de la burbuja tras dar negativo en los exámenes PCR, como sucedió en la fase de grupos de Copa Libertadores.

Una situación que complica la preparación para Universidad Católica de cara a su próximo partido en el torneo nacional, cuando reciban el domingo a O’Higgins en San Carlos de Apoquindo.

“Tenemos una cuarentena de 10 días y estamos viendo cómo hacerlo para entrenar (…) Nos permitirán salir a entrenar, estar en burbuja y enfrentar a O’Higgins. Todos los PCR dieron negativo en Brasil para viajar a Chile y los de esta mañana también. La resolución nos hará quedarnos en el hotel hasta el martes y después no sé como sigue. Hay una serie de situaciones que no tenemos claras todavía”, señaló el gerente deportivo de la UC.

Además, aprovechó la conversación para aclarar el mercado de pases en el cuadro cruzado tras la partida de Matías Dituro al Celta de Vigo.

“Tenemos hasta el 22 de agosto. Seguimos evaluando situaciones, no hay muchas opciones de hacer algo ahora rápido. Estamos muy contentos con la actuación de Sebastián Pérez. La idea es tener dos jugadores de experiencia por puesto, más en el puesto de arquero, pero vamos a evaluar si vale la pena hacerlo en un arquero o en otro puesto”, cerró José María Buljubasich.