Fernando Vergara es tajante: “Colo Colo tiene el mejor equipo del fútbol chileno. No me salgan con que no es candidato al título”

El exgoleador de Colo Colo, Fernando Vergara, analizó el presente del equipo en el Campeonato Nacional, donde marchan en la cuarta posición y han elevado notoriamente su nivel de juego.

Al respecto, el otrora futbolista comenzó indicando que los albos tienen los jugadores necesarios para luchar por el trofeo.

“Colo Colo tiene un nueve, no es necesario traer uno más, la recuperación de Morales es muy importante y está el chico Arriagada que me encanta y Parraguez“, señaló en conversación con RedGol.

Consultado sobre la salida de Nicolás Blandi, Vergara no tuvo reparos con el futbolista argentino: “Fue realmente lamentable, nunca tuvo actitud de revertir la situación”.

En esa línea, asguró que es primordial darle espacio a los jóvenes en el equipo titular. “Si van a traer otro jugador como fue el caso de Amor los van a seguir tapando (a los jóvenes)”, lanzó.

“Y eso pasa porque Colo Colo me parece aún no tiene una política clara. Si la tuviera Amor no hubiese llegado”, agregó el exdelantero.

Finalmente, Fernando Vergara cerró diciendo que “Colo Colo tiene el mejor plantel hoy del fútbol chileno y tiene que ir por el campeonato. No me salgan que Colo Colo no es el candidato al título”.