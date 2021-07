La emotiva carta de Marcelo Díaz tras su regreso al fútbol: “He vuelto a vivir”

El pasado miércoles 14 de julio, Marcelo Díaz hizo su debut oficial en el Club Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El volante fue titular y jugó todo el partido en el triunfo 4-3 ante Junior de Colombia.

Tras el encuentro, el “Chelo” publicó una emotiva carta en sus redes sociales donde expresó su felicidad por volver a las canchas luego de varios meses sin actividad.

“He vuelto a vivir. Lo sabe la gente que me conoce: la vida me enseñó que no hay otra que levantarse una y mil veces”, comenzó el texto escrito por “Carepato”.

“Pasaron exactamente 8 meses y 13 días desde que jugué mi último partido oficial. Fueron meses muy difíciles, llenos de incertidumbre, de situaciones complicadas y de lágrimas de frustración”, confesó Marcelo Díaz.

El mediocampista le dedicó todo el esfuerzo a “mis bellos hijos quienes, aun estando lejos, me llenan de fuerzas para seguir intentando crecer cada día. Los amo, mis amores”.

Finalmente, el ex Universidad de Chile mencionó que “he vuelto a las pistas, he vuelto a sentirme futbolista, he vuelto a disfrutar de un pase al compañero, he vuelto a lo que tanto me apasiona. Simplemente: he vuelto a vivir”.