Asesor FIFA por errores del VAR en Copa Libertadores: “Los árbitros están pagando porque no tienen el conocimiento ni la capacitación”

La polémica está desatada en Sudamérica en torno al uso del VAR en la Copa Libertadores, situación que llevó incluso a una sanción de parte de Conmebol a los árbitros chilenos César Deischler y Eduardo Gamboa con la suspensión por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por esta institución.

El actual asesor de árbitros de la FIFA, Miguel Scime, quien también se desempeñó como Director de Arbitraje en la AFA y fue parte de la Comisión Árbitros de Conmebol, conversó con ADN Deportes respecto a por qué están ocurriendo estas situaciones en el fútbol sudamericano.

“Soy un ortodoxo defensor del VAR. Es positivo, porque le damos la posibilidad al árbitro para corregir un error que no lo ha podido ver por la velocidad del juego. Yo creo que el problema no es la tecnología, sino de las personas que están detrás del VAR. Creen que con conocer las 17 reglas de juego y ser un buen árbitro de campo y ser internacional, ya están capacitados para estar detrás de unas pantallas, donde uno tiene que tener otro tipo de conocimientos como qué cámaras utilizar”, comenzó explicando el argentino.

“¿Esto es algo que ocurrió este fin de semana? No, que el árbol no nos tape el bosque, esto hace cinco años que repetimos. No nos quedemos en un error puntual de la Copa Libertadores, creemos que el culpable es el árbitro y no. Lamentablemente no está capacitado y no está bien elegido. El árbitro no levantó la mano y pidió ser VAR. Conmebol sigue haciendo experimentos y cambios“, afirmó Scime.

Scime y la falta de trabajo con el VAR en Copa Libertadores

El ex árbitro explicó que el problema es la falta de preparación de los que ocupan el Video Assistant Referee. “Si creen que solucionamos todo sancionando árbitros, quemándolos como en la Plaza de Mayo, estamos ofendiendo a la inteligencia. Los árbitros están pagando porque no tienen el conocimiento ni la capacitación. Yo creo que cada árbitro que recibe una asignación para ser del VAR tiembla“, aseguró.

Además, Scime se refirió a las sanciones que dictaminó Conmebol por los errores del VAR en los partidos por Copa Libertadores entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, además del Cerro Porteño-versus Fluminense.

“Los árbitros tenemos claro que tenemos que tener premios y castigos, pero deme las herramientas para que yo pueda tener más premios que castigos, deme los elementos. Si cuando cometo esos errores, me sancionan colgándome de los pies para abajo como Mussolini, no creo que solucionemos nada. Este no es un problema de hoy, algo no está funcionando bien. ¿Vamos a suspender todos los partidos por errores de los árbitros? Los errores de los árbitros son parte del juego”, planteó.

Sobre la suspicacia que hay producto que los arbitrajes están favoreciendo a los equipos brasileños, el asesor de la FIFA detalló que “aquellos que sabemos cómo funciona la Conmebol nos deja ese gusto amargo, porque el que maneja todo el sistema del arbitraje se llama Wilson Seneme. Él llegó a ser el presidente de la comisión de arbitraje sin ningún tipo de aval ni conocimiento, sino que por una fuerza política. Pusieron al frente a una persona, que después de cinco años no ha tenido ningún resultado positivo”, explicó el ex árbitro.

Defendió la labor en el polémico penal contra Universidad Católica

Al cierre de la conversación, Scime se tomó el tiempo para explicar por qué el penal que le cobraron a Palmeiras ante Universidad Católica, está bien sancionado.

“Sí, fue una infracción de mano conceptualmente como está previsto en el reglamento. Un jugador que va como muralla para que el balón no pase, trata de girar un brazo que se posiciona de manera antinatural y deliberadamente que está cubriendo un espacio, no importa si le pegó o no en el cuerpo, pegó en la mano y logró que el balón no siguiera, por tanto tiene que ser conceptualizado como una infracción de mano“, zanjó