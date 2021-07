El emotivo saludo de Lionel Messi a un hincha de 100 años que anota los goles del ariete a mano

Disfrutando de unos días de descanso en su natal Rosario tras coronarse como campeón de América, Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina de Fútbol, sorprendió en las redes sociales compartiendo un emotivo saludo para un adulto mayor.

Resulta que Don Hernán, un hincha español de 100 años del ariete argentino, lleva un espectacular registro que ya se lo quisiera cualquier estadístico: En un cuaderno y con un lápiz, le lleva contados todos los goles a Messi desde que debutó en el FC Barcelona hace ya varios años.

La historia llegó a los oídos del capitán trasandino, quien no dudó en tomar su celular para grabarle un emotivo saludo al abuelo: “hola Hernán, me llegó tu historia, me pareció una locura que lleves anotando los goles y de esa manera”, partió diciendo.

“Por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que haces, por el seguimiento“, agregó el campeón de América en las imágenes que el nieto de Don Hernán mostró al adulto mayor. Son 672 goles oficiales en el FC Barcelona y 76 con Argentina.

Mira la reacción del abuelo

El saludo de Messi

🔟🇦🇷 El saludo del '10' de Argentina para Don Hernán, el abuelo fanático que anota sus goles a mano 📹 IG/julian.mc98 pic.twitter.com/hjJrfEghc1 — Diario Olé (@DiarioOle) July 14, 2021

La prensa catalana ha despertado al mundo del fútbol con la noticia que muchos fanáticos del Barcelona esperaban: hay principio de acuerdo para que Lionel Messi siga en el club.

Aunque el contrato del argentino con los culés venció hace ya dos semanas, las negociaciones entre las partes se mantuvieron y han llegado a buen puerto.

A tal nivel han llegado los avances, según informa el diario catalán Sport, que Messi firmará un contrato por los próximos 5 años. Es decir, el “10” seguirá ligado a Barcelona hasta 2026 y podría jugar hasta los 39 años allí.