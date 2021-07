[Video] Así fue la despedida de Felipe Campos de Colo Colo

Fue en 2016 cuando el defensa central y lateral Felipe Campos llegó a Colo Colo desde Palestino.

Y esta semana terminó el vínculo entre ambas partes, por lo que el jugador recibió un reconocimiento en el Estadio Monumental.

“Gracias por todo, “Murci”… Esta siempre será tu casa”, fue el mensaje entregado a Felipe Campos, de 27 años.

Blanco y Negro, por intermedio de su presidente Edmundo Valladares, le entregó a Colo Colo. por intermedio de su presidente, le entregó a Felipe Campos una placa y una camiseta con los números 2016-2021, los años en los que estuvo en

Una posibilidad que se le ha presentado es partir a Atlético Tucumán de Argentina, que dirige Omar De Felippe, en la que sería su primera experiencia internacional.

El defensa debutó en 2012 en Palestino.

Y durante sus cinco años en Colo Colo disputó 99 partidos, sin anotar goles.

Felipe Campos de despidió por redes sociales

La semana pasada, el jugador publicó en redes sociales una carta, en la que se refirió a su periodo con la camiseta alba.

“Como todo sueño, sabía que en algún momento acabaría”.

“Quizás no fue como quería terminar esta hermosa aventura que me enseñaron mi padre, mis hermanos y mi familia, pero me voy feliz”, comenzó el mensaje del futbolista.

Sobre su desempeño en Macul, el zaguero mencionó que “muchos tendrán sus puntos de vista de cómo fue mi estadía en Colo Colo, que son válidos”.

“Pero lo que quiero que sepan, es que desde el lugar que me tocó estar siempre traté de aportar, ya sea dentro o fuera de la cancha”.