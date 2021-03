Felipe Campos sobre su rol en la defensa alba: “Me siento muy conforme y tranquilo con la responsabilidad que me puede tocar”

Este sábado, Colo-Colo debutará en el campeonato nacional ante Unión La Calera, a las 18:30 horas en el Estadio Monumental. Los albos vienen de caer en la Supercopa ante Universidad Católica, que dio vuelta el partido y terminó ganándolo por 4-2.

En conferencia de prensa, Felipe Campos, analizó por dónde pasó la derrota contra el cuadro cruzado. “Si bien teníamos un partido controlado, creo que fue un tema de nosotros. No pueden hacernos dos goles tan rápido, pasó también por no tener ese cambio de chip de poder dar vuelta el partido. Desgraciadamente se perdió un título, pero nos sirve para aprender y así no volver a cometer los errores el fin de semana”.

El “Murci” detalló cómo asume ser uno de los más experimentados de la defensa del Cacique, tras la suspensión por cuatro fechas de Maximiliano Falcón.“Me siento muy conforme y tranquilo con la responsabilidad que me puede tocar. Mis compañeros juveniles lo están haciendo de muy buena manera. Yo me siento bien, con muchas ganas. Varios compañeros tienen la misma experiencia, por ahí soy uno de los más viejos de la defensa, pero con los chicos tengo muy buena relación, si me toca asumir toda esa responsabilidad, voy a hacerlo de la mejor manera“.

Además, Campos comentó la partida de Julio Barroso, con quien compartió en algunos partidos la dupla defensiva. “Nunca te va a gustar que se vayan compañeros y amigos que estuvieron jugando contigo al lado. Estuve cinco años con Julio y que se vaya siempre va doler un poco. Siempre hay jugadores, en todas las posiciones, y en el fútbol pasa esto, por mucho que esté un jugador muchos años, obviamente llegará un punto en que tiene que irse. Como Julio y con el resto de los compañeros que se fueron, a mí como compañero no me gustan que se vayan, pero son situaciones que las ve el técnico y después la dirigencia”.

Al ser consultado por el retorno de Jorge Valdivia y Octavio Rivero al Monumental, el zaguero afirmó que debe ser una motivación para todo el cuadro cementero jugar contra los albos. “Me pasó en situaciones anteriores estando en Palestino, el venir al Monumental, ya te hacía querer jugar de otra forma, despertabas con más ganas por jugar en contra de Colo-Colo. Esa pregunta te la tienen que responder ellos. Yo creo que todos los jugadores de La Calera. no solamente ellos dos, van a venir con ganas. Yo estando en Palestino, era el partido que más esperaba en el año, así que yo creo todo el equipo va a venir con ganas”.

Finalmente, Campos aseguró que el objetivo del Cacique es terminar lo más alto en el campeonato. “El año pasado fue un campeonato que a ningún jugador, menos al de Colo-Colo, le gusta estar. En lo personal lo tomo en el lado positivo de las cosas, si bien no es fácil jugar esos partidos aquí en Colo-Colo, hay que tener esa pachorra y esas ganas de salir adelante es bueno. Estar en Colo-Colo siempre te va exigir salir a campeonar, te obligan a salir a ganar, el año pasado no se nos dio, pero este año estamos con las ganas y entrenando de la mejor manera para salir campeón“, sentenció.