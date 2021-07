Jugadores peruanos y brasileños centraron sus crítica en Roberto Tobar: “Fue muy arrogante”

Este lunes por la noche, en Río de Janeiro, comenzaron a disputarse las semifinales de la Copa América 2021, y en ello, Brasil necesitó de lo mínimo para imponerse ante Perú y meterse en la gran final del torneo para esperar a Colombia o Argentina.

El cuadro que dirige técnicamente Tite, manejó gran parte de las acciones del primer tiempo ante un Perú que, a su manera, intentó darle pelea al pentacampeón del mundo. Por ello, no fue extraño que Lucas Paquetá (35′) abriera el marcador tras una buena jugada de Neymar Jr para terminar decretando la victoria brasileña sobre los del “Rimac”.

Críticas contra Tobar

Pero tras el compromiso vinieron las críticas contra el juez chileno Roberto Tobar. El nacional estuvo a cargo de impartir justicia entre brasileños y peruanos, y de ambos lados recibió duras palabras, e incluso acusaciones de insultos.

Tras el encuentro, Neymar Jr, delantero de la Selección Brasileña de Fútbol, comentó en la transmisión oficial que: “fue falto de respeto con todos los jugadores, la forma en que les habla en el campo a los jugadores. Desde el primer minuto, donde fui a conversar con él fue muy arrogante. Todo el mundo está hablando de eso”, dijo el ariete del PSG de Francia.

Agregó que: “la forma en la que arbitró puede acertar o no, es parte, como los jugadores también podemos acertar o no. Pero la arrogancia que mostró… No puede ser un árbitro de semifinales de Copa América“, indicó el delantero de la “verdeamarelha”.

Pedro Gallese acusó insultos

Pero si con lo de Neymar no bastara, tras el encuentro las críticas contra Roberto Tobar vinieron por parte de los seleccionados peruanos.

Ahí, el portero de los del “Rimac”, Pedro Gallase, aseguró que el juez chilenos los insultó en reiteradas ocasiones: “No nos cobraron un penal y tampoco se le podía decir algo al árbitro porque insultaba a los compañeros“, aseguró el arquero y capitán peruano.