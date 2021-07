Gustavo Poyet y la eliminación de Universidad Católica en Copa Chile: “Fue el partido en que peor nos vimos defensivamente, lejos”

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, hizo un crudo análisis tras la derrota 2-0 que sufrió su equipo a manos de Everton en San Carlos de Apoquindo. Marcador que significó la eliminación de la Copa Chile.

“El primer tiempo fue muy malo. Tengo algunas excusas para dar, llegamos muy justito con jugadores. Pero no quiero ponerlas. Hoy no rendimos. El rival estuvo mejor que nosotros. Es un día triste para mi porque era una oportunidad de seguir compitiendo”, partió diciendo el entrenador charrúa.

Después fue enfático en torno al mal arranque de partido que tuvo el cuadro cruzado. “Hoy fue el partido en que peor nos vimos defensivamente, lejos. Tenemos que revisar detenidamente. Debíamos imponer nuestra calidad técnica individual y no estuvimos bien en eso en el primer tiempo tampoco. No defendimos correctamente y no llegamos a la otra área. El primer tiempo fue de lo peor“, apuntó el director técnico de Universidad Católica con la eliminación de Copa Chile ya consumada.

Poyet y Universidad Católica ya piensan en el calendario de julio

La UC no cuenta, entre otros, con Edson Puch, Gonzalo Tapia y Gastón Lezcano por lesión. Eso sin contar a Marcelino Núñez y Clemente Montes, citados a la selección chilena en Copa América.

En total, 9 bajas que lo hacen poner en perspectiva la eliminación a Poyet. “Me gustaría analizar una inconsistencia cuando tengo a todo el grupo. Cuando la cantidad de futbolistas disponible no es la ideal, es difícil ser consistente. Echamos mucho de menos a los futbolistas ofensivos”, insistió el ex volante.

La preocupación es mayor pensando en que no tendrá más partidos previos a los dos grandes desafíos del mes de julio: enfrentar a Colo Colo en la reanudación del torneo nacional y la llave contra Palmeiras por Copa Libertadores.

“Quiero recuperar a todos lo antes posible y elegir bien los jugadores. Vamos a necesitar de todos. Los dos próximos partidos nos hubieran permitido darle minutos a jugadores que se están recuperando antes de la Libertadores. Mirándolo positivamente, nos da un poco más de tiempo para preparar esos partidos”, remató el entrenador de 53 años.